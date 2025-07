Daudziem mazajiem dziedātājiem šie ir pirmie Dziesmu un deju svētki – kā viņi jūtas un kādi ir viņu pirmo dienu iespaidi? Sajūtās dalās dalībnieki no diasporas un zēnu koriem.

Gvido Kronpušs, dzied Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zēnu korī: "Jūtu nelielu satraukumu, bet vienmēr esmu gribējis piedalīties Dziesmu svētkos. Esmu bijis līdzi mammai, kad viņa piedalījās Dziesmu svētkos, un arī pats vēroju Noslēguma koncertu. Parasti garie koncerti – pat pusotras stundas garumā –, mani ātri nogurdina, bet šis man nemaz neapnika. Visvairāk gaidu tieši Noslēguma koncertu, bet man ļoti patīk arī Garīgais koncerts – ir īpaši redzēt, ka te sabraukuši tik daudzi kori."

Emīls Dāvids, dzied Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas zēnu korī: "Šie ir mani paši pirmie Dziesmu un deju svētki. Mazliet jūtu satraukumu. Nezinu, kāpēc gribēju piedalīties svētkos, bet bija vēlme saprast, kā tas ir – būt daļai no tā visa. Mana mamma arī agrāk piedalījās Dziesmu svētkos, viņa daudz par tiem stāstīja. Mamma man lika iet korī, un izrādījās, ka man ļoti patīk. Visvairāk man patīk pašas dziesmas. No Noslēguma koncerta repertuāra mana mīļākā dziesma ir "Daiļu dziesmu es dziedāju". Man arī liekas, ka palikt vieniem pašiem skolā būs ļoti jautri."

Marija Bogdanova, dzied Eiropas bērnu un jauniešu korī, mērojusi ceļu no siltās Spānijas: "Uz Spāniju pārvācos pirms diviem gadiem, un šis ir mans pirmais gads korī. Mūsu korī ir dalībnieki no deviņām dažādām Eiropas valstīm, tāpēc mēģinājumi visu gadu notika attālināti – skolotāja dzied, bet mēs ar izslēgtiem mikrofoniem dziedam līdzi. Klātienē tikāmies tikai vienu reizi, lai skolotāja varētu dzirdēt, kā skanam visi kopā. Tas bija daudz patīkamāk nekā zūmā, jo blakus citiem dziedāt ir pavisam cita sajūta. Viss sākās ar to, ka aizgāju uz kora "Ābolīši" koncertu, kad viņi ciemojās Spānijā, man ļoti patika, un sapratu, ka arī pati vēlos dziedāt. Visvairāk man patīk latviskā vide, jaukie cilvēki un dziedāšana kopā. Man ir liels prieks būt atpakaļ Latvijā – beidzot visapkārt dzirdu latviešu valodu. Visu nedēļu dzīvosim kopā skolā – šodien tur nolikām mantas, un domāju, ka būs ļoti forši. Esmu ļoti lepna, ka varu piedalīties Dziesmu svētkos."

Laima Českone, dzied Eiropas bērnu un jauniešu korī, dzīvo Šveicē: "Uz Latviju atbraucām jau pirms Jāņiem, tāpēc sanāca arī nosvinēt īstus latviešu svētkus. Sajūtas ir labas, lai gan jūtu nelielu uztraukumu par gaidāmo nedēļu – šie ir mani pirmie svētki. Esmu jau paspējusi aiziet uz novadu satikšanos, kur arī padziedājām, bija arī trīs mēģinājumi. Jūtu, ka nedēļas beigās vairs nevarēšu ne dziedāt, ne staigāt! Tomēr man ir liels prieks būt atpakaļ Latvijā. Lai gan katru vasaru šeit braucu, šī vasara tomēr ir citāda. Sākumā mamma mani piespieda pievienoties korim "Ābolīši", bet tad man pašai iepatikās – tagad ļoti patīk dziedāt un apmeklēt kori."

Emīls Galviņš, dzied Austrālijas jauniešu korī: "Uz Latviju atbraucām pirms gandrīz divām nedēļām. Esam jau paspējuši atpūsties, izstaigāt Rīgu. Pirms diviem gadiem apmeklēju lielos Dziesmu svētkus, tagad ir liels prieks pašam būt dalībnieku vidū. Protams, jūtu nelielu satraukumu par gaidāmo Noslēguma koncertu, bet šie svētki ir mazāki nekā lielie, tāpēc neuztraucos tik daudz. Liels prieks arī satikt draugus no citām Austrālijas pilsētām – citus neesmu redzējis kādu laiku. Piemēram, daži dzīvo Sidnejā, citi Melburnā – šīs pilsētas šķir gandrīz deviņi simti kilometru. Šovakar piedalīsimies koncertā Vērmanes dārzā, bet līdz Noslēguma koncertam vēl gaidāmi vairāki kopmēģinājumi."

Elza Ronis, dzied Austrālijas jauniešu korī: "Pēdējo reizi Latvijā biju pirms septiņiem gadiem, tāpēc daudz kas ir mainījies un daudz ko vairs neatceros. Ir ļoti patīkami būt atpakaļ – interesanti būt latviskā vidē un visapkārt dzirdēt latviešu valodu. Domāju, ka šī nedēļa būs interesanta, tāpēc neesmu satraukusies. Mana mīļākā dziesma no repertuāra ir ‘Mana dziesma", laikam tāpēc, ka to bieži esmu dzirdējusi – tā ir populāra, un tagad būs forši pašai to izpildīt kopā ar kopkori."

