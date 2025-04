"Mērnieku laiki" ūdens skaitītāju saimniecībā

Asociācijas vērtējumā, ministrijas rosinātās izmaiņas nav balstītas situācijas izpētē, trūkst analīzes par reformas iespējamo ietekmi gan uz patērētāju, gan uz ēku apsaimniekotājiem un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem.

S. Dejus: "Mēs arī neredzam, ka būtu mēģināts izprast, cik ilgā laikā praktiski dzīvē tādu skaitītāju nomaiņu varētu realizēt. Speciālistu skaits, kas ar savām rokām fiziski to var izdarīt, Latvijā ir absolūti nepietiekams. Līdz ar to šī procedūra varētu ievilkties, kamēr mēs uzliktu visos dzīvokļos skaitītājus, kas potenciāli kalpotu desmit gadus."

Ietaupījums vai sadārdzinājums?

Pretēji EM solījumiem, ka tās piedāvātā ūdens skaitītāju reforma ļaus cilvēkiem ietaupīt, iesaistītajās nozarēs strādājošie prognozē gan ūdens tarifa pieaugumu, gan cenu lēcienu par skaitītāja uzstādīšanas pakalpojumu. Turklāt jārēķinās, ka jauni skaitītāji maksās dārgāk nekā lietotie un atkārtoti verificētie, kādus var izmantot pašlaik.

"Kā mēdz teikt, ja kāds grib ielīst tavā kabatā, sakot, ka viņš grib ekonomēt, tas nozīmē, ka tev būs jāmaksā trīs reizes vairāk. Tā tas diemžēl izskatās arī šajā gadījumā," spriež V. Eidimts. Ja grozījumi stāsies spēkā, "OB serviss" laboratorija pārskatīšot savu pakalpojumu cenrādi, jo fiziski vairs nebūšot iespēja darboties par tām pašām cenām. V. Eidimts: "Individuālo ūdens skaitītāju verifikācija pašlaik veido nozīmīgu daļu mūsu pakalpojumu klāstā. Ja tas tiek nogriezts, pieļauju, citi laboratorijas pakalpojumi sadārdzināsies pat piecas reizes."

Ņemot vērā, ka komerciālajiem ūdens skaitītājiem verifikācijas prasība netiek atcelta, piemēram, par viena mājas ievada skaitītāja pārbaudi laboratorijā var nākties maksāt 65 eiro tagadējo 10–15 eiro vietā.

Ūdenssaimniecības uzņēmums šo izmaksu pieaugumu iekļautu tarifā gala patērētājam.

Namu apsaimniekošanas uzņēmuma īpašnieks R. Iesaliņš prognozē – tagad vienkāršais mehāniskais ūdens skaitītājs kopā ar darbu cilvēkam izmaksā 25–30 eiro, bet pēc reformas šī summa pakāpšoties virs 50 eiro. Tas nozīmē, ka vienai mājsaimniecībai ar četriem ūdens skaitītājiem tas varētu kopā izmaksāt virs 200 eiro (ar diviem ūdens skaitītājiem – virs 100 eiro). Tiesa, mājsaimniecībai ar šādu ieguldījumu būtu jārēķinās retāk – tikai reizi desmit gados, nevis ik pēc četriem gadiem, kā tas ir pašlaik. Iesaliņš vērtē, ka atteikšanās no skaitītāju verifikācijas reizi četros gados vēl vairāk saasinās ūdens patēriņa starpības problēmu, kad iedzīvotājiem jāpiemaksā par mājas kopējo ūdens patēriņu: "Šie grozījumi situāciju tikai pasliktinās, tāpēc ka tad process aizies pašplūsmā. Faktiski desmit gadus skaitītājus nevienam nevajadzēs apsekot. Līdz ar to, zinot arī negodprātīgo iedzīvotāju vēlmi meklēt dažādus "risinājumus", noteikti būs ļoti daudz skaitītāju, kas desmit gadus vai nu griezīsies lēnāk, vai negriezīsies nemaz. Tad mēs faktiski uzticamies nevis skaitītājam, bet cilvēkam, kas to nolasa," piebilst arī LŪKUA izpilddirektors S. Dejus. "Aizkraukles ūdens" valdes locekle G. Vectirāne: "Ir dzīvokļi, kur skaitītāji ir uzlikti, bet cilvēki tos nolasa, vadoties pēc sava noskaņojuma, un reālais patēriņš, par ko viņu vietā citi jau ir samaksājuši, atklājas pēc četriem gadiem. Ja tagad tas būs uz desmit gadiem, tad rēķiniet, cik ilgi šādi cilvēki dzīvos "zaļi"."

Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors S. Dejus atzīmē, ka

nozare negribētu, lai rodas situācija, kad par ūdens uzskaiti klienti maksā vairāk nekā par pašu ūdeni.

Vienlaikus viņš informē, ka neatkarīgi no skaitītāju reformas tuvākajos gados ūdenssaimniecības tarifi strauji kāps: "Tas ir saistīts ar kopējo situāciju nozarē, kad tuvāko 15 gadu laikā ir jāinvestē aptuveni divi miljardi eiro. Mums vienkārši nav citu resursu kā tikai tarifi, jo Eiropas fondi šobrīd nav paredzēti šādiem mērķiem."

Ko palīdz attālināti nolasāmie skaitītāji

Runājot par nākotnē noteikto prasību par attālināti nolasāmiem skaitītājiem karstajam ūdenim, "Aizkraukles ūdens" valdes pārstāve uzsver, ka jau pašreizējais regulējums neaizliedz mājām tos izmantot, iedzīvotāju kopībai par to vienojoties. "Mums ir mājas, kuras tos ir izvēlējušās. Tomēr ūdens patēriņa starpības problēmu tas neatrisina – tā saglabājas. Ja nama iedzīvotāji ir godīgi, attālināti nolasāmi skaitītāji ir bezjēdzīga naudas izsviešana, jo par to starpību viņi nesamaksā tik daudz, cik gala beigās būs jāmaksā par pašu attālināto rādītāju nolasīšanu," piebilst G. Vectirāne.

Savukārt RNP pārstāvis M. Paurs spriež, ka viedo, attālināti nolasāmo skaitītāju risinājums būs labs daudzām mājām, kam ir lieli, neizskaidrojami ūdens zudumi: "Vienlaikus ir svarīgi saglabāt iespēju mājām lemt pašām par vēlmi un nepieciešamību šādu sistēmu uzstādīt. Ja ūdens zudumu jau šobrīd nav un esošā sistēma ir ērta, godīgi un taisnīgi sadala izmaksas par ūdeni dzīvokļu īpašnieku starpā, tad to mainīt nav nepieciešams."

M. Paurs atsaucas uz Viļņas ūdenssaimniecības uzņēmuma pieredzi, dzīvokļos uzstādot attālināti nolasāmus ultraskaņas skaitītājus. Tā vidējos ūdens zudumus esot izdevies samazināt no teju 20% (kas ir līdzīgi kā šobrīd Rīgā) līdz pat 3%. "Rīgas gadījumā tas nozīmētu dzīvokļa vidējā ikmēneša rēķina samazinājumu par gandrīz trīs eiro, mājās ar lielākiem zudumiem – pat būtiski vairāk. No otras puses, rēķins palielināsies tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas apzināti vai neapzināti ir izmantojuši neprecīzus vai salauztus skaitītājus vai pat ietekmējuši to rādījumus – šāda iespēja vairs nepastāvēs."

