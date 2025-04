Šovā “Slavenības. Bez filtra” hokejists Kaspars Daugaviņš atklāja, ka ir sācis jaunu posmu savā karjerā, pievēršoties jaunās hokejistu paaudzes trenēšanai hokeja skolā "Kurbads".

"No otrdienas esmu treneris, un savu trenera darbu sāku ar pašiem jaunākajiem audzēkņiem. Manas darba dienas sākas agri no rīta "Kurbada" hokeja skolā," Daugaviņš stāsta par savu jauno ikdienu. Viņš atzīst, ka šī pieredze viņam ir vērtīga, lai iepazītu sportu no cita skatupunkta un gūtu jaunas zināšanas.

"Man tas ir kā jauns izaicinājums un iespēja pamēģināt sporta pasauli no otras puses. Būt spēlētājam ir vienkārši – viss ir atkarīgs no tevis paša. Bet tagad esmu treneris ar divdesmit bērniem, par kuriem man ir jāatbild, jāatrod katram pareizā pieeja, lai viņi saprastu un ieinteresētos. Tas ir patiesi interesanti un arī es pats mācos," savos iespaidos dalās Kaspars un piebilst, ka ir ieguvis C kategorijas trenera sertifikātu.

Kaspars neslēpj, ka trenera darbs prasa daudz pūļu, bet sniedz arī gandarījumu. Lai gan Kaspars aktīvi darbojas kā treneris, viņš pagaidām neplāno vērt vaļā savu hokeja skolu. "Šobrīd man pietiek ar C kategoriju, un līdz vasarai man ir laiks apsvērt, vai turpināt mācības augstākajā līmenī. Vai tas būs saistīts ar sportu, es vēl nezinu... pagaidām es sevi šajā jomā vēl neredzu," pauž Daugaviņš.

