No 23. līdz 26. aprīlim pirmo reizi Rīgā notiks starptautiskais dzejas festivāls "Page Break", pulcējot 16 starptautiski atzītus dzejniekus no dažādām pasaules valstīm, lai kopā iepazīstinātu interesentus ar aktualitātēm mūsdienu dzejā, tiktos publiskos dzejas lasījumos un citos daudzveidīgos pasākumos. Ieeja šajos pasākumos visiem interesentiem – bez maksas.

Iepriekš trīs gadus Jelgavā notikušais dzejas festivāls "Page Break" no šī gada radis mājvietu Rīgā. Festivāla rīkotāji cer, ka tādējādi tas kļūs pieejamāks plašākai auditorijai. "Ņemot vērā, ka dzīvojam izaicinājumu un pārmaiņu skartā pasaulē, šīgada festivāla tēma būs "Entropija", raugot dzejas valodā rast kārtību un orientēšanās spēju haosā," informē festivāla direktore Madara Gruntmane-Dujana.

Galvenie festivāla pasākumi notiks kinoteātrī "Splendid Palace", kur Mazajā zālē 24. un 25. aprīlī gaidāmi festivāla dalībnieku dzejas lasījumi, bet 26. aprīlī Lielajā zālē notiks festivāla noslēguma dzejkoncerts, piedaloties visiem festivāla viesiem.

"Festivāls šogad pārsteigs ar dzejas un autoru pārstāvēto kultūru dažādību," sola organizatori. Viesu vidū būs Ukrainas izcelsmes dzejnieks Iļja Kaminskis no ASV, kolumbiešu dzejniece Ramona de Hesusa, velsiešu autore Margeda Tidira un indiešu dzejniece Sudžata Bata. Festivālā viesosies arī Alvins Pans no Singapūras, Gondža Ouzmena no Turcijas, Kajo Čingonji no Lielbritānijas, Mihaels Augustīns no Vācijas, Marčins Sendeckis no Polijas, Anna Hallberga no Zviedrijas, Sabīne Vina no Francijas, Marija Sevilje Parisa no Spānijas un Marianne Larsena no Dānijas.

Latviju festivālā pārstāvēs Ingmāra Balode, Ivars Šteinbergs un Toms Treibergs.

Tiks izdota arī festivāla dzejas antoloģija ar visu autoru darbiem un to atdzejojumiem latviešu valodā. Izdevums būs pieejams visiem interesentiem bez maksas festivāla pasākumos.

