Latvijas stāvvietu bizness: Kā negodīga komercprakse ietekmē patērētājus

Šo kriminālo biznesu var pielīdzināt ar jau zināmiem gadījumiem Vecrīgas krogos, kad no jautriem ārzemniekiem par dažām pudelēm šampanieša tiek pieprasīta summa, kas mērāma simtos vai pat tūkstošos eiro. Kroga pārstāvji pēc tam var rādīt svešiniekiem – re, mūsu ēdienkartē šī summa taču ir norādīta. (Dažkārt tā ir otrais variants, bet var pietikt arī ar vienīgo) Mēs neesam vainīgi, ka jūs pirms tam neesat ar to iepazinušies. Maksājiet! Te arī bizness jau pamatos paredz negodīgu shēmu, jo normālam ārzemniekam neienāks prātā, ka krāpniecības nolūkos ēdienkartē par vienu pudeli šampanieša ir ierakstīta kosmiska cena. Iebraucējs saprātīgi domā, nu cik var maksāt trīs pudeles šampanieša? Nu, 15 – 30 eiro katra, varbūt nedaudz vairāk, un ārzemniekam ir patiess pamats tā domāt, bet ne jau skaitļos, kas rakstāmi ar tik daudz cipariem. Tieši uz to jau arī cer negodīgie krodzinieki. Pēc būtības šī metode un shēma ļoti līdzinās SIA “Mjau, Mjau” izstrādāto. Tikai autostāvvietu sfērā.

Konkrēti piemēri iz dzīves

Pirms vairākiem gadiem tikko pie viena no lielveikaliem bija ieviesta šāda shēma. Astoņos no rīta biju ieskrējis veikalā. Pircēju tikpat kā nebija. Nopirku dažas preces, veikalā pavadīju vien 5-6 minūtes. Nāku ārā. Redzu, ka aiz mašīnas slotiņas cedele no “CityParks Latvia”. Teksts ierastais – distances līgums, pārkāpums, sods. Skaisti! Summā 40 eiro. Kas te nebija normāli? Pirmkārt, pircējs (arī es) vienkārši nezināju un nevarēju nojaust, ka man obligāti jāliek logā pulkstenis vai uz paneļa jānovieto lapiņa ar uzrakstītu apstāšanās laiku, tāpēc, ka līdz šim tas nebija nepieciešams. Otrkārt, nekur pie veikala pārskatāmi nebija redzams, cik ilgs ir bezmaksas stāvēšanas laiks. Treškārt, ja bizness būtu normāls, tad “Cityparks Latvija” pārstāvis vispirms būtu pienācis pie manis, informējis par izmaiņām stāvvietas režīmā, bet nevis noslēpies sēdētu savā mašīnā, vaktētu un pēc nedarba ātri tītos prom. Turklāt “Cityparks Latvija” pārstāvis taču redzēja, ka ieeju veikalā un nojauta, ka es tur no rīta nepavadīšu ilgāk par pusstundu. Kur Jūs te redzat normālu uzņēmējdarbību? Pat teorētiski pārkāpums būtu tikai tad, ja “Cityparks Latvija” pārstāvis būtu fiksējis manu auto stāvvietā ilgāk nekā pusstundu. Piemēram, lūk, divi foto – viens 8.11, otrs 8.49. Tad te jau par kaut ko varētu sākt diskutēt. Taču nekas tāds nenotika. Tas, ka es neesmu ievietojos pulksteni (godīgi sakot, man tad attiecīga pulksteņa man mašīnā pat nebija, jo nevajadzēja, arī baltas lapiņas un pildspalvas), tas taču nenozīmē, ka esmu bijis stāvvietā ilgāka par atvēlēto laiku. Kretīnisms ne bizness.

Cits gadījums pirms dažiem gadiem pie nojauktās Sporta pils. Sestdienā biju atstājis savu mašīnu autostāvvietā, apmaksājis vienas stundas stāvēšanai. Pēc dažām nedēļām saņēmu no “Europark” pa pastu sveicienu, ka esmu parādā līgumsodu. No sākuma nesapratu – par ko. Vēlāk sarakstes laikā noskaidrojās, ka es esmu maksājis par stāvvietu “Rīgas Satiksmes” stāvvietas kasē, bet vajadzējis – “Europark”. Bet vadoties no reālās situācijas uz vietas, es taču rīkojos loģiski – maksāju vistuvāk esošajā automātā. Kā man (un citiem autovadītājiem) bija zināt, ka šis aparāts neattiecas uz šo stāvvietu. Tas nozīmē, ka te atkal notiek bizness duļķainos ūdeņos, un kāds no tā cenšas gūt sev labumu. Stāvvietas lietošanas noteikumiem jābūt vienkāršiem un nepārprotamiem, lai nerastos neskaidrības. Ja tādas rodas (internetā atradu, ka daudzi tur ir iekrituši), tad atbildība jāuzņemas autostāvvietas apkalpotājiem, bet nevis autovadītājiem. Nevar piekopt biznesu, kas faktiski balstās uz lamatu principa.

Vēl viens gadījums. Pirms apmēram pusotra gada pa pastu saņēmu papīru no “Europark”, ka esmu “Maxima” lielveikala stāvvietā nopelnījis līgumsodu. Esot jāsamaksā. No minētā datuma sapratu, ka tas attiecas uz vairāk nekā mēnesi seniem notikumiem. Uzrakstīju, ka šajā veikalā un stāvvietā patiešām esmu bijis un mans auto ir bijis šajā stāvvietā. Taču parasti es atbilstoši stāvvietas noteikumiem ievadu mašīnas numuru elektroniskajā tablo. Par cik ir pagājis laiks (vairāk nekā mēnesis), neko ļoti precīzi vairs neatceros. Bet no paša dokumenta nekas nav skaidrs – kas, par ko, kāpēc? Pēc tam “Europark” man atrakstīja otrreiz jau pa e-pastu, ka esot notikusi kļūda video fiksēšanā, jo pēc tās sanācis, ka es esmu iebraucis ar automašīnu un apstājies stāvvietā vienā dienā, bet izbraucis tikai nākamajā, pārkāpjot 1,5 stundas bez maksas noteikumus. Protams, ka tas tā nebija noticis. Vienlaikus – nekādas atvainošanās no “Europark”, tikai vēstījums, ka atbrīvojuši mani no līgumsoda. Malači, kādi jaukumiņi! Patiesībā, ja es nebūtu pacīnījies par taisnību, pat gailis nedziedātu pakaļ. Skaists bizness, vai ne? Un vispār, kāpēc autovadītājiem jāreģistrējas stāvvietas sistēmā, ja SIA ir pieejamas video novērošanas un fiksēšanas kameras, kur visu var noskaidrot. Laikam cer uz kļūdu, lai varētu piesieties.

Vēl vienu situāciju man atstāstīja kāds kolēģis. Viņš bija iebraucis “Rimi” veikala stāvvietā Mārupes ielā. Pēc kāda laika saņēmis vēstījumu no “Cityparks Latvija”. Izrādījās, ka kolēģis, ievadot sava auto numuru elektroniskajā tablo, izlaidis vienu ciparu vai burtu (neatceros). Šausmīgs noziegums! Vēlāk viņš to paskaidroja SIA pārstāvim. Pēc tam stāvvietas apsaimniekotāji pārbaudīja datus. Konstatēja, ka patiešām tajā laikā auto numurs ievadīts ar “drukas” kļūdu. Bet tā vietā, lai saprastu situāciju un anulētu savu prasību pēc “līgumsoda”, SIA tik un tā pieprasīja, lai kolēģis samaksā vismaz pusi no līgumsoda. Vai nav cūkas? Ir. Kāda starpība, ka viņš kļūdījās, tas taču neko nemaina? Laiku ievēroja, aizņēma tikai vienu vietu. Nav nekāda kaitējuma. Kāds ir pamats līgumsodam, SIA? Nekāda, ja neskaita primitīvu vēlmi izķeksēt naudu no sveša maciņa. Kolēģis arī kļūdaini nodomāja, ka viņš taču nevarēšot iziet tehnisko apskati (kas, protams, nav taisnība) un samaksāja. Atkal skaisti. Stāvvietu apsaimniekotāju terors turpinās.

Arī pēdējā gadījumā, ko minēju pašā sākumā, vēstule ar līgumsodu no “Park Expert” izskatās vairāk nekā apšaubāma. Pirmkārt, jau tāpēc, ka saņēmu to pa pastu pēc 3 mēnešiem. Otrkārt, cik nojaušu ģeogrāfisko vietu, tad bezmaksas stāvvietas laiks attiecas uz stāvvietām pie bijušā “Elkor” lielveikala, kur tas ir 3 stundas. Jau pašā atsūtītajā dokumentā minēts mans iebraukšanas un izbraukšanas laiks, attiecīgi 18.20 un 20.57. Nav jābeidz matemātikas fakultāte universitātē, lai izrēķinātu, ka mans auto stāvvietā atradās vien divarpus stundas. Tad kur ir pārkāpums, “Park Expert”? Ja jau papīros viss ir redzamas, ka viss bijis kārtībā, tad kāpēc klāt ir prasība pēc līgumsoda? Nesaprotami.

Noteikumi

Ņemšu vienu piemēru vienu autostāvvietu, kas gan neatbilst lielveikalam, bet principā tam nav nozīmes. Ideja un prakse ir tā pati. “Strongpark” stāvvietas noteikumi pie “Volvo” sporta centra Imantā. Tajā ir 21.punkts. Ola-lā! Ceturtdaļa no LR Satversmes.