Vienkāršot ēku būvniecību, uzņēmumu reģistrēšanu, kā arī attīstīt e-pakalpojumu izmantošanu – tā ir daļa no 21 prioritāro pasākumu plāna, kuru vakar valdībai iesniedza Birokrātijas mazināšanas rīcības grupa.

Prioritārajiem pasākumiem jābūt īstenotiem līdz šī gada beigām, ziņu aģentūrai LETA paudis grupas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs. "Mēs jau pašā sākumā vienojāmies, ka mums vajag ātru rīcību, ātrus piemērus vai pierādījumus, kur birokrātijas ir par daudz – kas traucē iedzīvotājam, uzņēmējam vai kādai konkrētai grupai," sacīja Kronbergs.

Grupa rosina uzņēmējiem sniedzamos elektroniskos pakalpojumus nedublēt papīra formātā. Lai to īstenotu, visām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm jāidentificē pakalpojumi, kuri to saņēmējiem tiek sniegti gan elektroniski, gan papīra formā, un jāveic nepieciešamās darbības pakalpojumu dublēšanas papīra formātā novēršanai.

Iecerēta automātiska e-adreses aktivizēšana jaunām juridiskajām personām pēc reģistrācijas Latvijas Uzņēmumu reģistra reģistros. Plānota iesniegumu izskatīšanas termiņa saīsināšana, kā arī valsts pārvaldes iestāžu atbilžu vēstuļu satura īsināšana un vienkāršošana, kas veicinātu iespēju atbildi sagatavot īsākā laikā.

Visām ministrijām un padotības iestādēm būšot jāpārskata atbilžu uz iesniegumu sniegšanas prakse, koncentrējoties uz atbildes sniegšanu pēc būtības.

Darba grupa rosina arī administratīvo aktu izdošanas termiņu saīsināšanu un satura vienkāršošanu.

Autotransporta jomā iecerēts attīstīt e-pakalpojumu izmantošanu, tai skaitā pieteikto reģistrācijas dokumentu un papildu numura zīmju attālinātas saņemšanas iespēju, atsevišķos gadījumos vadītāja apliecības noformēšanu un saņemšanu attālināti, atteikties no valsts reģistrācijas numura zīmju nodošanas, lai pārtrauktu reģistrāciju uz laiku. Plānots arī atteikties no papīra formas pavadzīmes noformēšanas izmēģinājuma braucienam ar tirdzniecībā esošiem transportlīdzekļiem, kā arī atteikties no papīra formas sertifikāta (CoC) iesniegšanas jaunu transportlīdzekļu reģistrācijai, to aizstājot ar elektroniskā formāta sertifikātu. Līdztekus iecerēts atvieglot procedūras transportlīdzekļa reģistrācijai mantojuma atklāšanās gadījumos, kā arī atteikties no mācību kartes katrai autoskolas apmācības vietai.

Būvniecības jomā iecerēts veicināt privātmāju energoefektivitāti, noteikt, ka viendzīvokļa un divdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamai būvniecībai (pārbūvei un atjaunošanai) piemēro paziņošanas kārtību. Bet, lai veicinātu jauna un moderna mājokļa pieejamību, solīts būtiski atvieglot privātmāju būvniecības administratīvo procesu, nosakot, ka viendzīvokļa dzīvojamās mājas, kuras iekštelpu platība nepārsniedz 150 kvadrātmetrus, būvniecībai piemēro paskaidrojuma raksta procesu. Tāpat darba grupa rosina būtiski atvieglot nelielu ēku būvniecību, nosakot, ka mazāku ēku, proti, tādu, kuru platība nepārsniedz 25 kvadrātmetrus, būvniecībai nepiemēro būvniecības administratīvo procesu, tās var nereģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un var neierakstīt zemesgrāmatā. Ja persona vēlas šādu ēku reģistrāciju un ierakstīšanu, būvniecībai piemēro paziņošanas kārtību.

Iecerēts arī, ka dzīvojamo ēku un palīgēku, kuru iekštelpu platība nepārsniedz 60 kvadrātmetrus, būvniecībai tiek piemērota paziņošanas kārtība. Plānots normatīvajā regulējumā noteikt gadījumus, kad vienkāršotā kārtība netiek piemērota, piemēram, attiecībā uz pilsētas vēsturisko centru, teritorijām ar īpašu statusu, kāpu aizsargjoslām un applūstošām teritorijām.

Rosināts arī ieviest informācijas tehnoloģiju risinājumus aktīvo nodarbinātības pasākumu pārvaldības uzlabošanai.

Piemēram, atteikties no personām piešķiramā statusa "darba meklētājs", piešķirot vienotu statusu "bezdarbnieka statuss", tādējādi nodrošinot visiem pakalpojumu saņēmējiem vienlīdzīgu atbalstu un pakalpojumus. Darba grupas ieskatā tā rezultātā samazināsies Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieku patērētais darba laiks dažādu statusu piešķiršanas administrēšanā.

Tiek rosināta arī informācijas aprites optimizēšana starp ārstniecības iestādēm un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, tai skaitā plānots nodrošināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ārstu piekļuvi e-veselībai.

Plānota arī Labklājības ministrijas vadītās Sociālo uzņēmumu komisijas darbības optimizācija. Proti, tiek rosināts veikt izmaiņas komisijas darbībā, nosakot, ka tiek vērtēti nevis visi sociālo uzņēmumu gada darbības pārskati un sniegti par tiem atzinumi, bet tikai tie, par kuriem ir konstatēta iespējamā neatbilstība.

Darba grupa rosina īstenot principu – valsts pārvaldes iestādes jebkuru informāciju pieprasa tikai vienu reizi, pēc tam to izplatot savā starpā, tai skaitā plānots izstrādāt apvienotu Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informācijas pieprasījuma e-formātu nodokļu administrēšanas un statistikas vajadzībām, lai mazinātu komersantu patērēto laiku un izmaksas. Plānots arī pārskatīt, vienkāršot un digitalizēt uzņēmuma reģistrēšanas datu aizpildes formu. Iecerēta arī automātiska e-kvīšu nosūtīšana no ārstniecības iestādes uz VID EDS, kur persona apstiprina to iesniegšanu atmaksai.

Darba grupa arī konstatējusi dažādus nepilnīgus darba aizsardzības materiālus daudzās interneta adresēs, piemēram, "stradavesels.lv", "vdi.gov.lv", iesakot visus materiālus apkopot vienā tīmekļa vietnē un šo adresi reklamēt.

Prioritāro pasākumu ietekme jeb ietaupītie finanšu līdzekļi tikšot rēķināti pēc formulas, reizinot ietaupīto laiku ar mērķa grupas lielumu un ar vidējo atalgojumu sektorā. Sabiedrības mērķa grupa tādējādi varot ietaupīt 1,716 miljonus eiro, uzņēmēju mērķa grupa – 404 861 eiro, bet valsts pārvalde – 678 888 eiro.