Indijas pārvaldītajā Kašmirā otrdien noticis uzbrukums tūristiem, kurā kaujinieki nogalinājuši 26 cilvēkus, bet vairākus desmitus ievainojuši. Lai arī Kašmirā, kur vairums iedzīvotāju ir musulmaņi, jau gadu desmitiem vērojama vardarbība, tomēr šāda mēroga uzbrukumi civiliedzīvotājiem ir retums. Šis civiliedzīvotāju slaktiņš ne tikai apdraud pēdējā laikā Kašmirā uzplaukušo tūrisma nozari, bet arī varētu vēl vairāk saasināt uz kalnaino reģionu pretenzijas izteikušo Indijas un Pakistānas attiecības.

Grauj tūrismu

Uzbrukums noticis apmēram piecus kilometrus no reģiona kūrortpilsētas Pahalgamas, pavēstījušas Indijas amatpersonas. Apšaude sarīkota vietā, kurai piekļūt var tikai kājām vai zirga mugurā. Uzbrucēji uz tūristiem uguni atklājuši no neliela attāluma, pavēstījušas varasiestādes. Zināms, ka vairums no nogalinātajiem bijuši Indijas pilsoņi, kas uzskatāmi par iekšzemes tūristiem. Pahalgama ir tūristu iecienīts mērķis, reizēm dēvēta par "mazo Šveici", ņemot vērā šīs apkaimes kalnus, mežus un pļavas. Atbildību par uzbrukumu uzņēmies maz zināmais grupējums "Pretošanās fronte", kas pauda neapmierinātību ar "svešiniekiem", kuri apmetušies Kašmirā un reģionā "izmainījuši demogrāfisko" stāvokli. Indijas varasiestādes sākušas meklēt uzbrucējus. Teroraktā esot bijuši iesaistīti septiņi cilvēki, no kuriem vismaz pieci bijuši no Pakistānas, vēstījis Indijas laikraksts "The Indian Express", atsaucoties uz avotiem drošības spēkos.