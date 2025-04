Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, izmantojot Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes sanāksmi pirmdien Luksemburgā, uzaicinājis Eiropas valstu līderus 9. maijā apmeklēt Kijivu, tā "demonstrējot vienotību un izlēmību, sastopoties ar lielāko agresiju Eiropā kopš Otrā pasaules kara", atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta izdevums "Politico" un citi mediji.

Distancējoties no padomju perioda tradīcijām, Ukrainā kopš 2023. gada minēto datumu tāpat kā ES valstis atzīmē kā Eiropas dienu. Maskavā tad notiks Uzvaras dienas, tas ir, "PSRS uzvaras Lielajā Tēvijas karā", 80. gadskārtas svinības un militārā parāde, un Sibihas ierosinājums, bez šaubām, ir daiļrunīgs diplomātiskās cīņas paņēmiens. Jau šobrīd neoficiāli zināms, ka vismaz daļa ES valstu vadītāju pošas 9. maijā izrādīt solidaritāti Kijivai. Aptuveni arī zināms, kādi ārvalstu viesi vienlaikus stāvēs tribīnēs Sarkanajā laukumā Maskavā.

Mercam pirmā vizīte

Ukrainas ārlietu ministrs paudis valsts prezidenta Volodimira Zelenska vēlmi īpaši tikties ar tā sauktās "labas gribas koalīcijas" valstu līderiem. Proti, ar tiem aptuveni 30 valstu pārstāvjiem, kas gatavi sūtīt karavīrus izvietošanai Ukrainā potenciālā uguns pārtraukšanas līguma ievērošanas garantēšanai, vai kā citādi piedalīties, ja tāds līgums pārskatāmā nākotnē tiktu noslēgts. Pēc Vācijas laikraksta "Die Welt" rīcībā esošās informācijas, patlaban notiek sarunas par drīzā Vācijas kanclera, konservatīvo līdera Frīdriha Merca ierašanos. Vācijas parlamentā Bundestāgā balsojums par Mercu kanclera postenī aizejošā sociāldemokrāta Olafa Šolca vietā plānots 6. maijā. Lai kandidātu apstiprinātu amatā, vajadzīgs tikai balsu vairākums, un Merca vadītajai koalīcijai šobrīd ir 328 no 630 mandātiem. Ja viss ritēs, kā plānots, jaunajam Vācijas kancleram brauciens uz Ukrainu 9. maijā būs pirmā ārvalstu vizīte. Merca attieksme pret Krievijas iebrukumu Ukrainā ir skaidra: komentējot raidītājam ARD aizvadītajā Pūpolsvētdienā notikušo Krievijas raķešuzbrukumu Sumu pilsētas centram, kad dzīvību zaudēja 34 un ievainoti tika 117 cilvēki, tajā skaitā bērni,

topošais Vācijas valdības vadītājs to nosauca par "viennozīmīgi smagu kara noziegumu" un brīdināja no Krievijas diktatora Vladimira Putina "nekrietnās viltības" pamiera sarunās ar ASV.

Sagaidāms, ka Zelenska ietekmīgākie viesi Kijivā līdzās Mercam tāpat būs Francijas prezidents Emanuels Makrons un Polijas premjers Donalds Tusks.

Kurš uz Maskavu

Tikmēr Krievijas masu informācijas līdzekļi vēsta, ka piedalīties 9. maija parādē Maskavā uzaicinātas karaspēka vienības no 19 "draudzīgajām valstīm". Desmit jau it kā apstiprinājušas līdzdalību. Putins nosūtījis ielūgumus Izraēlas, Ķīnas, Indijas, Brazīlijas, Venecuēlas, Slovākijas un Serbijas vadītājiem, bet ne ASV un arī ne vairumam ES valstu. Īpaši gaida ierodamies Ķīnas vadītāju Sji Dzjiņpinu. Droši vien atbrauks Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns. No ES valstīm vienīgais būs Slovākijas premjers Roberts Fico, kurš, par sašutumu daudziem savas valsts pilsoņiem, jau paziņojis, ka "ar lielu prieku" pieņēmis Putina ielūgumu. Otrā pasaules kara noslēgumā PSRS armija piedalījās Vācijas armijas padzīšanā no toreizējās Čehoslovākijas teritorijas, tāpēc Fico apgalvoja, ka Slovākijas valdība "ir uzticīga cīņas pret fašismu [vēsturiskajam] mantojumam, vēsturiskajai patiesībai par Otro pasaules karu un lomu, kādu tajā spēlēja [PSRS] sarkanā armija". Tāpēc šādā kontekstā ir "tikai dabiski", ja 9. maijā viņš būs Maskavā. Slovākija un Ungārija šobrīd ir ES valstis, kas kategoriski atsakās sniegt militāru palīdzību Ukrainai un turpina uzturēt draudzīgas attiecības ar Krieviju, neskatoties uz tās agresiju. Ungārijas premjera Viktora Orbāna birojs gan apgalvojis, ka Orbāna 9. maijā pie Kremļa nebūs.

Vēl no Eiropas varētu būt klāt Bosnijas un Hercegovinas Serbu republikas prokremliskais prezidents Milorads Dodiks, kurš jau aprīļa sākumā uzradās Maskavā. Dodika statuss ir īpatnējs – Bosnijas un Hercegovinas centrālā valdība februārī izdeva starptautisku orderi viņa arestam, jo par etniskā naida sēšanu un separātismu viņam kā vienam no serbu kopienas vadītājiem tiesa piesprieda gadu cietumā un aizliegumu sešus gadus nodarboties ar politiku. Nav skaidrs, vai Dodiks maz atgriezīsies no Krievijas Balkānos. Pārējie svinību viesi būs no NVS valstīm – Azerbaidžānas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Uzbekistānas, Tadžikistānas. Protams, arī Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko.

Briseles pozīciju šajā sakarā nedēļas nogalē sniedza ES ārlietu un drošības komisāre Kaja Kallasa:

"Mēs likām skaidri saprast, ka nevēlamies, lai kāda no ES kandidātvalstīm piedalītos 9. maija pasākumos Maskavā."

Kallasas paziņojums vispirms bija adresēts Balkānu valstīm, kas pretendē uz iestāšanos ES. Piemēram, Serbijai. Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs martā pauda, ka runājis ar Putinu un plānojot braukt uz Maskavu. Nav gan skaidrs, vai viņš to tiešām darīs.

"Uzskatu, ka tā ir lieliska ideja – parādīt, ka Eiropa ir līdzās Ukrainā, nevis Putina pusē Maskavā. Es piekrītu Kajai Kallasai, ka jebkuras ES dalībvalsts vai kandidātvalsts pārstāvja klātbūtne Maskavā būtu apkaunojums šai valstij," komentējis Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Tādas vizītes neatbilstu Eiropas vērtībām.