Latvijas basketbola izlases galvenā trenera grožus pēc vasaras izskaņā gaidāmā Eiropas čempionāta no Lukas Banki pārņems spānis Sito Alonso, kurš par treneri strādā vairāk nekā 20 gadus un gandrīz visus darbojies Eiropas spēcīgākajā nacionālajā čempionātā – Spānijas ACB līgā.

Ar grandiem nesekmējas

Līdzīgi kā Luka Banki arī Sito Alonso basketbolu augstā līmenī nav spēlējis un agri uzsāka trenera gaitas. 29 gadu vecumā viņš kļuva par Badalonas "Joventut" trenera asistentu un trīs sezonas vēlāk iesēdās vienības galvenā trenera krēslā. Viens no trenera rokrakstiem ir spēja uzlabot viduvēju komandu rezultātus. Tā Sansevastjanas "Gipuzkoa Basket" no 14. vietas ACB vienā sezonā pacēla uz piekto, tāds pats lēciens bija ar Bilbao "Basket", bet ar pašreizējo komandu Mursijas "UCAM" pēc viena ieskriešanā gada pakāpenisks progress – 16., 12., 10., 9. vieta, bet pērn jau vicečempioni.

Noturēt rezultātu ilgākā laika posmā trenerim neizdodas. Sansevastjanai no piektās vietas nākamajā sezonā sekoja kritiens uz 17., Bilbao – no ceturtās uz desmito. Mursija šobrīd ir ārpus izslēgšanas spēļu zonas, tiesa, visas iespējas iekāpt astoņniekā.

Pie Spānijas lielo komandu stūres Sito Alonso ilgi uzkavēties nav sanācis. 2008. gadā viņš kļuva par Spānijas izlasi pārņēmušā Aito Garsijas pēcteci "Joventut" galvenā trenera amatā, no trešās vietas atkāpjoties uz piekto, nākamajā sezonā vēl regress, bet pavasarī Alonso tika atlaists. Pēc veiksmīgās sezonas pie Vitorijas "Baskonia" stūres, izcīnot otro vietu regulārajā turnīrā un "play off" iekļūstot pusfinālā, kā arī septīto vietu ULEB Eirolīgā, Alonso saņēma piedāvājumu no "Barcelona", kas abos turnīros bija palikusi zemākās pozīcijās. Taču ar Katalonijas granda vadīšanu madridietim nesekmējās, un jau februārī abu pušu ceļi šķīrās, Eirolīgā bilance bija tikai 7-14.

Vienīgais mēģinājums darbā ārpus Spānijas beidzās ar fiasko – 2018. gada vasarā Sito Alonso nolīga Horvātijas "Cedevita", bet novembri viņš jau sagaidīja bezdarbnieka statusā.

Par Sito Alonso asistentiem izlasē skaidrība būs vēlāk. Spānim neesot prasības vest līdzi kādu sev zināmu speciālistu, un viņš, tāpat kā Banki, gatavs sastrādāties ar latviešu treneriem.

Kurucs palīdz noņemt "play off" lāstu

Latvijas Basketbola savienība (LBS) trenera izvēles procesā konsultējās arī ar izlases basketbolistiem, kuri spēlējuši Sito Alonso vadībā. Lielākā pieredze ir brāļiem Rodionam un Artūram Kuruciem. Rodionam pirms septiņiem gadiem bija grūti tikt pie minūtēm "Barcelona", bet tagad Mursijā viņš ir viens no līderiem.

Sito vadībā savulaik Bilbao "Basket" rindās divas sezonas spēlēja izlases kapteinis Dairis Bertāns. "Man tās bija labākās sezonas, spilgti atmiņā palicis pirmais gads, kad visus pārsteidzām. Vasarā klubam bija neziņa par finansēm, vēlu savāca sastāvu, paņēma tādus spēlētājus, kas citiem nebija vajadzīgi – Kvino Kolomu, Marko Todoroviču, kurš "Barcelona" sēdēja rezervē, Alekss Mumbru jau karjeras beigu posmā, bet izcīnījām ceturto vietu, uzvarējām mājās visas lielās komandas. Arī pašiem sākumā šāds sniegums bija pārsteigums," nu jau desmit gadus senos notikumus joprojām ar prieku atminas Bertāns.

Viņš kā Sito spēcīgo pusi atzīmē spēju katram spēlētājam atrast pielietojumu. Dairis nedomā, ka izlases rokraksts stipri mainīsies, Sito liek akcentu uz aizsardzību, gribēs noturēt principus, kas veiksmīgi darbojas Banki vadībā:

"Alonso arī ir uzstādījums, ka jāspēlē komandas basketbols, jādalās ar bumbu. Tas ir skatāms basketbols.

Man pašam grūti paskatīties pāris komandu spēles Eirolīgā – viens paņem bumbu, pārskrien pāri laukumam un met uz grozu. Mums noteikti tā nebūs. "

Bertāns sarunās ar Rodionu Kurucu secinājis, ka treneris kopš tiem laikiem nav daudz mainījies. "Lielajās komandās Sito nav ieķēries, bet, piemēram, "Baskonia" bija cits stāsts – normāla sezona, taču prezidentam šķita, ka maz trenējas, tāpēc nācās iet prom," zināja teikt Dairis.

Viņš gan nepiekrīt, ka pie Sito bijuši viegli treniņi – tā gluži nav skarbā bijusī dienvidslāvu skola, bet tomēr gana prasīgs, īpaši – ņemot vērā grafiku, kur spēles tikai reizi nedēļā. Rezultāti liecina par pareizu pieeju. Iespējams, "Baskonia" vadība vērtēja kontekstu, ka Sito vadītās komandas labi spēlē regulārajā sezonā, bet izslēgšanas spēlēs nekad (tas bija jau ceturtais piegājiens) nav pārvarējušas pirmo kārtu. Lāstu izdevās lauzt pērn, kad "UCAM" pēc piektās vietas sezonā aizcīnījās līdz sudrabam "play off".

"Alonso ir demokrātisks treneris, bet sarunātās prasības jāizpilda. Pirms sezonas ar katru spēlētāju individuāli izrunā un vienojas par noteiktām lietām. Viņš saka – man vajag, lai tu izdari to un to, atkarībā no prasmēm, piemēram, lai aizsardzībā spēlē uz astoņi no desmit, bet izšķirošajos momentos jābūt uz 9. Spēlētājs piekrīt, ka var to izdarīt. Ja neizdari, viņš tevi, tā teikt, sauc pie atbildības," treneri raksturo Dairis Bertāns. "Līdz darbam ar Alonso es neskaitījos tikai metējs, bet viņš teica – met, cik gribi. Ja esi aizmetis garām 10 metienus, man vienalga, nedomājot met 11. un 12. Tas iedod pārliecību, un ir viegli spēlēt, man palīdzēja tajā sezonā un lielā mērā ļāva pacelties nākamajā līmenī – pēc tam uzreiz pārgāju uz Eirolīgas klubu "Darussafaka". Pret spēcīgākajām komandām man izdevās labākās spēles, un Eirolīgas klubi redzēja, ka varu spēlēt efektīvi."

Dairis pasmaidīja par jautājumu, vai viņš pats uzspēlēs Latvijas izlasē Sito Alonso vadībā:

"Man uz šo jautājumu nav atbildes. Kad Sito tika apstiprināts, apsveicu viņu, un treneris teica, ka nedrīkstu beigt spēlēt izlasē, ka mani noteikti vajadzēšot. Atbildēju, ka nevaru apsolīt. Redzēsim.

Vispirms jābūt labā formā, lai šovasar tiktu izlasē."

"Šī sezona man bija daudz labāka nekā iepriekšējā gan vietējā, gan Čempionu līgā, kur divās spēlēs Rīgā iemetu 31 un 29 punktus, tāpēc domāju, ka jāturpina spēlēt, kamēr ir iekšā," par karjeras turpināšanu klubu basketbolā pozitīvi noskaņots 35 gadus vecais Bertāns. Viņš labprāt paliktu "VEF Rīgā", bet sarunas par nākotni vēl nav bijušas.

Vizītkarte. Sito Alonso

Dzimis 1975. gada 4. decembrī Madridē.

Basketbola treneris.

Spānijas ACB līgā izslēgšanas spēlēs iekļuvis piecas reizes ar piecām dažādām komandām. Augstākais rezultāts regulārajā turnīrā – otrā vieta ar Vitorijas "Baskonia" 2017. gadā, izslēgšanas turnīrā – otrā vieta ar Mursijas "UCAM" 2024. gadā.

Vadījis "Barcelona" (2017./2018., atlaists sezonas laikā).

ULEB Eirolīgā vadījis "Joventut" (bilance – četras uzvaras un seši zaudējumi), "Baskonia" (17-16) un "Barcelona" (7-14).

Trešā vieta FIBA Čempionu līgā ar "UCAM" (2024.).

Spānijas U-20 izlases galvenais treneris Eiropas čempionātā 2013. gadā – 3. vieta (pusfinālā zaudējums Latvijai).

Spānijas izlases asistents Pasaules kausā 2014. gadā.

Balsojumā astoņi pret trīs

Agris Galvanovskis, LBS Treneru komisijas vadītājs: "No 11 treneru komisijas locekļiem astoņi balsoja par Alonso, tostarp arī es. Alonso strādā Eiropā spēcīgākajā līgā, pagājušajā gadā spēlēja finālā, strādājis ar mūsu spēlētājiem, strādājis jaunatnes izlasē. Viņš iedos kaut ko jaunu no Spānijas basketbola gan mūsu spēlētājiem, gan treneriem. Alonso jau iepriekšējā reizē kandidēja uz Latvijas izlases galvenā trenera amatu, bet ACB līgā bija aizliegums galvenajiem treneriem strādāt ārzemēs ar izlasēm, tāpēc kandidatūra atkrita. Tagad noteikumi mainīti. Treneru komisija uzklausīja viņu videozvanā, bija apmēram stundu gara detalizēta saruna, iespēja uzdot jautājumus. Pārliecina gan pieredze ACB, gan basketbola stils un veids, kā pasniedz sevi. Labs orators, lai gan varbūt nav tik liels runātājs kā Luka Banki. Būs klāt un vēros izlases gatavošanos Eiropas čempionātam. Kandidātu saraksts bija garāks, bet cits aiz cita ātri atbira. Reāli kandidāti palika Alonso un Jānis Gailītis, kurš pirmo sezonu strādā ārzemēs, izskanēja arī viedoklis, ka vajag viņam ļaut nostabilizēties un nevajag raustīt."

Treneru komisijā par Jāni Gailīti balsoja Mārtiņš Gulbis, Artūrs Visockis-Rubenis un Ingūna Markūne.