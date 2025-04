ASV Valsts departaments regulāri brīdina par daudzām valstīm, ka tur labāk neceļot. Iespējams, drīz pārējā pasaule pašas ASV ierindos riskanto valstu sarakstā. Kopš ASV prezidenta Donalda Trampa nākšanas pie varas sākušās imigrantu vajāšanas, turklāt ASV varasiestādes ķeras klāt ne tikai pie nelegāļiem, bet pat rietumvalstu tūristiem.

Izdevums "Financial Times" publikācijā pagājšnedēļ secina, ka Eiropas ceļotāju skaits, kas apmeklē ASV, strauji samazinājies. Tūristus attur politiskā un ekonomiskā spriedze un bažas par naidīgu uzņemšanu uz robežas. Saskaņā ar Starptautiskās tirdzniecības administrācijas datiem, to ceļotāju skaits no Rietumeiropas, kuri ASV uzturējās vismaz vienu nakti, martā ir samazinājies par 17%, salīdzinot ar gadu iepriekš. Ceļojumu skaits no dažām valstīm, tostarp Īrijas, Norvēģijas un Vācijas, samazinājies par vairāk nekā 20%, liecina "Financial Times" datu analīze.

Ceļojums uz ASV beidzas cietumā

"Neviens vairs nevar būt drošs doties uz ASV kā tūrists," teicis 25 gadus vecais Lukass Zīlafs, kurš divas nedēļas pavadīja imigrācijas cietumā un stāstā dalījies ar ziņu aģentūru "The Associated Press". Jaunais vīrietis ieradies ASV 27. janvārī baudīt atvaļinājumu kopā ar līgavu, amerikānieti Lenonu Taileri viņas mājās Lasvegasā. Februāra vidū viņi nolēmuši aizvest suni pie veterinārārsta uz Meksiku, kas ir dienas brauciena attālumā un daudz lētāk. Pie viena var nobaudīt tako un citas izklaides. Taču atgriešanās no Tihuānas izvērtusies murgā. 18. februārī Lukasa atļaujas termiņam bija pagājušas 22 dienas no deviņdesmit. Kad