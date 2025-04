Privāto zīmolu olas Latvijā: lētākas, stabilākas un konkurētspējīgākas

PPZ produkti lielākoties tiek ražoti tajās pašās ražotnēs kā tradicionālo zīmolu preces – līdz ar to cena ne vienmēr atspoguļo kvalitātes atšķirību.

Ražotāji nereti var būt spiesti sadarboties ar mazumtirgotājiem, lai saglabātu savu klātbūtni mazumtirdzniecības plauktos, , vienlaikus nodrošinot PPZ produktu ražošanu.

PPZ attīstības ietekme uz konkurenci – prognozes un secinājumi

Dati un tirgus novērojumi liecina, ka PPZ loma olu tirgū pieaug. To veicina zemākas cenas, stabila cenu politika un mazumtirgotāju spēja nodrošināt pastāvīgu piedāvājumu. No konkurences viedokļa šī attīstība var sniegt zināmus ieguvumus, veicinot cenu konkurenci un radot patērētājiem plašākas izvēles iespējas. Tomēr ilgtermiņā jāņem vērā arī iespējamie konkurences riski .

Mazumtirgotāju vertikālā integrācija ar PPZ produktiem, kur viņi kontrolē gan produkta specifikāciju, gan cenu, palielina to ietekmi tirgū. Ja dominējošie mazumtirgotāji plaši izmanto PPZ un vienlaikus samazina tradicionālo zīmolu pieejamību vai to redzamību tirdzniecības vietās, pastāv risks, ka mazumtirgotājs piešķir priekšrocību (no angļu val. “self-preferencing”) tieši savām precēm (šajā gadījumā konkrēti PPZ), tādējādi ierobežojot konkurentu iespējas vienlīdzīgi konkurēt un sasniegt patērētājus.

Tāpat PPZ produktu attīstība var mazināt motivāciju inovācijām. Kā liecina Oksfordas Universitātes 2023. gada ziņojums3, vairāk nekā 80% no pārtikas tirgus inovācijām nāk tieši no zīmolu ražotājiem, nevis PPZ segmenta. Ja PPZ turpinās nostiprināties, ilgtermiņā pastāv risks, ka tirgū samazināsies gan produktu dažādība, gan inovāciju līmenis.

Vēl viens konkurenci ietekmējošs faktors ir cenu spiediens uz maziem un vidējiem vietējiem ražotājiem, kuriem ir ierobežotas iespējas ražot lielos apjomos par pazeminātu cenu. Tas var veicināt tirgus koncentrāciju, kurā dominē tikai daži lielākie tirgus spēlētāji, un samazināt piedāvājuma dažādību, kas ilgtermiņā var kaitēt patērētājiem.

Vienlaikus PPZ var kalpot arī kā instruments efektivitātes veicināšanai – ražotāji, sadarbojoties ar mazumtirgotājiem, var palielināt ražošanas apjomus un mazināt vienības izmaksas. Tāpat PPZ produkti ļauj ekonomiski jūtīgākiem patērētājiem iegādāties produktus par pieejamāku cenu, kas palielina plašāku pārtikas preču pieejamību sabiedrībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, PPZ attīstība rada daudzslāņainu ietekmi uz konkurenci. No vienas puses, PPZ var veicināt efektivitāti, zemāku cenu un lielāku pieejamību, kas ir izdevīgi patērētājiem. No otras puses, to straujā izplatība var negatīvi ietekmēt tirgus struktūru un inovāciju dinamiku, īpaši, ja tradicionālo zīmolu produktiem kļūst grūtāk konkurēt ar zemāku cenu un plašāku pieejamību. Tādējādi arī olu tirgū, tāpat kā daudzos citos pārtikas segmentos, PPZ izaugsme kļūst par būtisku konkurences veidojošu elementu, kas var mainīt līdzsvaru starp efektivitāti un produktu dažādību, cenu un kvalitāti, apjomu un inovācijām.

1 Private Labels Strong in Europe: Sales Reach €352 Billion in 2024. PLMA / NielsenIQ (2025). Pieejams: https://globalretailmag.com/private-labels-strong-in-europe-sales-reach-e352-billion-in-2024/#sthash.LJK0avDm.dpbs

2 Analīzē izmantoti dati no Rimi un Barbora tirdzniecības e-veikalu platformām par pēdējiem 12 mēnešiem.

3 Oxford Symposium on Retail Law and Competition 2023. Report. University of Oxford. Pieejams: https://www.law.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/Oxford%20Symposium%20Report%202023.pdf

