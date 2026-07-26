Andrejsalā bija cilvēku ka biezs, jo Daugavā notika burāšanas svētki.
Dziedāja Fiņķis, skanēja miglas taures, gaisā cēlās pūķi... Apskāva svētku izjūta, ko spilgtināja fakts, ka šogad aprit 100 gadu, kopš burāšana Latvijā sāka veidoties kā organizēta kustība. Turklāt kāds pārsteigums – biju liecinieks Ginesa rekorda mēģinājumam: vismaz 251 dalībniekam vajadzēja pūst miglas taures vienlaikus ne mazāk kā desmit sekundes. Kas dara, tam izdodas! Pūta vairāk nekā 600, un rekords gūts!
Pasākumā ievēroju gaiši ģērbušos Maksimu, kurš Latvijas Universitātē studē psiholoģiju. Savu izvēli viņš pamato ar to, ka skolā bijusi brīnišķīga skolotāja, kas spējusi viņu ieinteresēt tieši šajā zinātnē. “Tā ir unikāla specialitāte – ļoti vajadzīga, līdzīgi kā ārsta palīdzība cilvēkiem. No Latvijas prom nebraukšu, tepat ir daudz iespēju papildināt zināšanas un atrast labu darbu,” paskaidro Maksims.
Viņš apģērbā pieskaņojies regates svētku noskaņai – gaišā neuzkrītoši strīpainā kreklā un tāda paša raksta biksēs. Kontrastam piemeklējis melnu moderna stila somiņu un tumšus apavus.
Ievēroju, ka puisim ir rozā krāsas ūdens pudele un šim tonim pieskaņoti tālruņa vāciņi. Tas vienkārši estētikai.
“Man nepatīk klātienes iepirkšanās, apģērbus iegādājos interneta veikalos, jo tur plašāka izvēle un var atrast ko neikdienišķāku. Man ir daudzveidīga garderobe, mēdzu apģērbu ik pa brīdim mainīt – savai labsajūtai un par prieku citiem.”
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu