Ja plata adīta šalle vairs īsti nepatīk, to viegli var pārvērst par īsu, siltu jaciņu bez aizdares.
Materiāli
- 2 šķeteres Pāces daudzkrāsu dzijas
- Adāmadatas (ar 60 cm stiepli) nr. 2,5
- Zeķu adāmadatas nr. 2
Darba gaita
Visvairāk darba prasa šalles uzadīšana, tāpēc jāatrod interesants raksts, kuru patīk adīt (skat. zīm.).
Gatavo šalli pārloka gareniski un no abiem galiem sašuj 25 cm piedurkņu tiesai.
Uzlasa gala valdziņus uz zeķu adatām un pieada manšetes 12 cm garumā. Lai manšetes labi piegulētu, sākumā valdziņus vienmērīgi saada kopā. Manšetes platums pie plaukstas locītavas ir 20 cm.
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