Itālijas šarms slēpjas daudzos elementos – kulinārijā, cilvēkos, saulainajā laikā un pavisam noteikti arī dabas daudzveidībā. Kristāldzidra jūra, augsti jo augsti kalni, līdzenumi, ezeri, upes, stāvas klintis un vēsturiskas pilsētas – Itālijā ir viss! Bet šoreiz stāsts tieši par gleznaino Toskānu.

Šajā reģionā viesojos jau trešo reizi – pirmajā reizē tur uz pāris dienām piestājām, kad devāmies cauri visai Itālijai ar kemperbusu, otro reizi ar mammu nobāzējāmies Pizā un ar vilcienu apbraukājām dažas reģiona pilsētiņas, un trešo reizi, par kuru būs šis ceļojuma stāsts, desmit dienu atvaļinājumu ar vīru un viņa vecvecākiem veltījām tieši Toskānai – arī ar kemperbusu. Ar māju uz četriem riteņiem ceļot ir nudien ērti. Visas ērtības, viss nepieciešamais, kā arī iespēja palikt vietās, kurās, atlidojot ar lidmašīnu, visticamāk, nemaz nenonāksi.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē