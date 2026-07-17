Turpat desmit gadu manis vadītās “Kroņu darbnīcas” uzkrātā pieredze būs lietderīga visiem interesentiem, kuri vēlas darināt skaistus pērlīšu kroņus.

Sagatavošanās process

Darbam svarīgi, lai ir ērta vide, materiāli un saprotams process. Ja nav ērti, bieži zūd vēlme darboties. Rokdarbos arī slikts apgaismojums un neērta darba vide var radīt papildu nogurumu un ietekmēt prieku.

Vienmēr parūpēties, lai pirms pīšanas ir tīras rokas (nav smaržas, krēmi, sviedri), jo tas var ietekmēt tā saglabāšanu sākotnējā kvalitātē (stieplītes var rūsēt). Tāpat tā glabāšana ieteicama sausā istabas temperatūras vietā.

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