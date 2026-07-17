Vasara, kad vējš matos un izklaides kaisle, aizvilina pa tūristu iecienītiem atpūtas maršrutiem.
Rīdziniece Irina, kuru sastapu ceļā uz Ziedoņdārzu, mēdz atpūsties Indonēzijas Bali salā, kur tropisks klimats, tirkīzzilas pludmales, villas ar romantiskām terasēm, koši ziedi – rozā bugenvilejas, sarkanie hibiska ziedi un maigie lotosi...
Viņa esot interjera dizainere, tāpēc var saprast, kāpēc savā apģērbu stilā izvēlējusies šo krāšņo, dzīvespriecīgo tropisko krāsu toņu gammu.
“Man mode ir pašizteiksmes veids, arī ikdienā cenšos uzvilkt ko izteiksmīgu, lai vizuāli atšķirtos no pārējiem. Ir svarīgi ielās būt pamanītam, lai mani apskauž,” pasmaidot par savu vaļsirdīgo atzīšanos, noteic Irina.
“Jūs mani redzat stilizētā Bali stilā, tā kā bieži ceļoju, no katras atpūtas vietas mēdzu atvest kādu tai raksturīgu lietu, piemēram, šīs brilles no Sanktpēterburgas, gredzenus – no Bulgārijas, tos darinājis viņu dizainers, dažādu krāsu minerālus...”
Manu uzmanību visvairāk piesaistīja Irinas saronga, kas Indonēzijā ir viens no raksturīgiem apģērba gabaliem, taisnstūrveida audums, ko aptin ap augumu. Dažreiz divas tā pretējās malas mēdz sašūt kopā. Visbiežāk sarongu aptin ap gurniem, brīvo galu aizbāž aiz augšējās malas, un tā izskatās kā brīvi svārki. Sarongu nēsā kā vīrieši, tā sievietes.
Kā redzat, saronga – krāšņi batikota, batikas izstrādājumi ir iemantojuši tik lielu popularitāti, ka tie kļuvuši par Indonēzijas nacionālās identitātes simbolu. Atzīstot batikas seno vēsturi šajā valstī un tās ietekmi uz vietējo kultūru, UNESCO to iekļāvusi cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Krāšņa ir arī Irinas laiviņcepure, kas atgādina saīsinātu konusu, arī tā ir viena no Indonēzijas nacionālās identitātes iezīmēm.
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