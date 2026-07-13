Vai mēnešreižu brīvdienas ir nepieciešamas arī Latvijā? Karstā diskusijā STV Pirmā! raidījumā “Dāmas ar Drāmu” piedalās žurnāliste Linda Abu Meri, aktrise Dana Bjorka un dzīves arhitekte un juriste ar provokatīvu viedokli Ieva Brante.
Jautājums par menstruāciju brīvdienām ik pa laikam nonāk sabiedrības uzmanības centrā. Šāda iespēja jau ieviesta, piemēram, Spānijā, bet citviet pasaulē tiek apspriesta kā veids, kā palīdzēt sievietēm, kurām menstruāciju laikā ir būtiski veselības traucējumi.
Dana Bjorka uzsvēra, ka ir sievietes, kurām menstruāciju laikā pašsajūta ir tik slikta, ka strādāt kļūst ļoti grūti. Viņasprāt, šādos gadījumos būtu jābūt iespējai izmantot apmaksātu atpūtas dienu.
Savukārt raidījuma vadītāja norādīja uz iespējamiem riskiem – tostarp jautājumu, vai šāda sistēma neradītu papildu slogu ekonomikai un darba devējiem un neietekmētu sieviešu konkurētspēju darba tirgū.
Diskusijā tika apspriests arī tas, vai stipras sāpes vispirms nebūtu jārisina medicīniski. Dana Bjorka uzsvēra, ka ne vienmēr ārstiem izdodas atrast konkrētu iemeslu vai risinājumu, radot visai saasinātu apspriedi ar Lindu Abu Meri.
Jāatgādina, ka 2025. gadā līdzīga iniciatīva tika skatīta Saeimā, taču tā neguva atbalstu.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu