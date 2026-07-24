No krāsainajām stikla pērlītēm var uztapināt dažādas rotas, sākot ar auskariem un gredzentiņiem un beidzot ar rokassprādzēm un kaklarotām. Ar pērļošanu aizrāvusies arī koknesiete Ieva Minde, kas izmanto vairākas rotu darināšanas tehnikas.
Rotu darināšanas shēmas
Lai apgūtu pērļošanu, Ieva gan skatījusies video Youtube, piemēram, Seed Bead Bracelet, Beading Magic, gan pētī-jusi rokassprādzes, auskarus un citas rotas, kas darinātas konkrētajā tehnikā, gan apmeklējusi mākslinieces Martas Kreituses vadītās nodarbības rotu galerijā “Žagatas Martas bode”.
“Viņa deva daudz vērtīgu padomu, kā jādarina viena vai otra rota, turklāt šajā galerijā–veikaliņā varēja nopirkt pērlītes,” atceras Ieva. “Jo vairāk darbojos, jo lielāka izpratne man radās, kā kas jādara. Maisam gals bija vaļā!”
Lai no pērlītēm taptu rota, tās var vērt uz pērļošanai paredzētā diega un tamborēt vai arī izmantot citu tehniku un rokassprādzi noaust. Ar pērlītēm var izšūt piespraudes vai dekoratīvās apkakles.Labs palīgs ir rotu darināšanas shēmas, ko var atrast un iegādāties globālajā tīmeklī. “Pērlīšu shēmas meklēju angļu valodā, ierakstot atslēgas vārdus: beading patterns/tutorials vai seed bead jewellery. Lai atrastu konkrētu shēmu, vispirms jānoskaidro, kā angliski sauc to, ko vēlas uztaisīt. Piemēram, austās pērlīšu rokassprādzes – seed bead loom bracelet patterns, pērlīšu skaru auskari – seed bead fringe earrings pattern (tutorial), tamborētās kaklarotas – bead crochetropepattern, izšūšana ar pērlītēm – bead embroidery,” skaidro Ieva.
Rotas tamborēšanai parasti izmanto 0,75 vai 0,5 mm tamboradatu. Pērlītes ver uz speciāla neilona diega ar pērļošanai paredzētu adatu, tā ir tievāka un garāka par parasto šujamadatu. Vēl darbam vajadzīgi rotu aizdares riņķi, spiedītes, plakanknaibles, šķēres un līme, ja ir kādi mezgliņi, ko vajag nostiprināt. To visu var iegādāties hobijpreču veikalos un internetveikalos.
Sēkliņpērlīšu izvēle
Lai rota izdotos, svarīgi izvēlēties kvalitatīvas pareiza izmēra, formas un krāsas pērlītes. Tās ir lielākas vai mazākas, krāsainas un caurspīdīgas, matētas un perlamutra, ražotas no stikla. Rokdarbniece atzīst, ka augsta kvalitāte ir Japānā ražotajām stikla sēkliņpērlītēm, kam ir noturība pret berzi, saules gaismu un mitrumu. “Es pārsvarā izmantoju Toho un Miyuki stikla sēkliņpērlītes,” atklāj Ieva.
Izvēloties pērlītes, jāpievērš uzmanība uz iepakojuma norādītajam skaitlim – jo tas ir mazāks, jo lielāka pērlīte. Piemēram, skaitļi 6 un 8 ir lielāka izmēra pērlītes, 11 – vidēja izmēra, bet 15 – sīkas pērlītes.
Izvēloties izejmateriālu rotu darināšanai, jāpievērš uzmanība, vai pērlītes iepakojumā ir viena izmēra un formas. Ja viena lielāka, cita mazāka, kāda apaļa, vēl kāda ovāla, vajadzēs vairākus pērlīšu iepakojumus, lai sanāktu rota.
Tāpat svarīgi pārliecināties, vai caurumiņš pērlītē ir atvērts, citādi tās nevarēs uzvērt uz diega. Vēlams arī dažas pērlītes paņemt rokās un paberzēt, lai noteiktu, vai uz pirkstiem nepaliek krāsas pēdas.
Pērlīšu skaru auskari
Lai tādi taptu, vajadzēs divas auskaru sagataves un Japānā ražotas 11. numura sēkliņpērlītes. Ja auskarus vēlas vienā krāsā, to darināšanai pietiks ar 10 gramiem pērlīšu jeb vienu paciņu (paciņā parasti iepilda 10 gramus pērlīšu). Ja gribas auskarus, kur skariņās ir dažādu krāsu pērlītes, kas veido krāsu pāreju, vajadzēs 3–4 pērlīšu paciņas.
Lai izdotos iecerētās krāsu pārejas, uzzīmē skici, kādā secībā kādas krāsas un cik daudz pērlīšu jāver. Ieva šiem auskariem savērusi deviņas virtenītes jeb skariņas. Pirmā, kas atrodas centrā, ir visgarākā. Katra nākamā ir īsāka. “Bet pirms tam es pie auskaru riņķa piešuvu deviņas pērlītes, tā izveidojot pamata rindu, pie kā stiprināt savērtās skariņas,” skaidro Ieva un piebilst, ka piestiprināt sāk ar malējo skariņu. Diegu ar savērtajām skariņām izver cauri pērlītei, kas piešūta pie auskaru riņķa, tad sasien mezglu.