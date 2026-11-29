Par īstām jubilejām ieskatu tikai piecdesmit, tad septiņdesmit pieci un nākamo simts, saka gandrīz simt grāmatu autors Arnolds Auziņš. Bet šoreiz ļāvies pierunāties nosvinēt arī 95 gadu dzimšanas dienu. Afiša jau nodrukāta – 5. decembrī Latviešu biedrības nama Kamīnzālē literāru sarīkojumu šim notikumam par godu vadīs redaktore Gundega Blumberga un rakstnieks Ēriks Hānbergs, laikabiedrs, ar kuru piedzīvoti daudzi sirsnīgi brīži Omulības klubiņā turpat tā dēvētajā “Māmuļā”. Ar sarīkojuma vadītāju saista arī gandrīz vai kaimiņu būšana, jo Ērika Hānberga dzīvesvieta Baložu ielā atrodas netālu no Kūdras ielas Botāniskā dārza apvidū, kur Arnolds Auziņš dzīvo kopā ar dēlu Vilni Auziņu un meitu Ievu Miķelsoni. Tajā pašā daudzdzīvokļu mājā, tikai citā dzīvoklī apmeties arī meitas dēls ar mazdēlu. Kā teiktu viens pavārmākslas klasiķis, kas var būt labāks par to! Bet abu vārda meistaru kopīgos izbraukumos pie lasītājiem novadu bibliotēkās un tautas namos viņi gadiem ievēro vienu principu: nelaist otru pie vārda. Jo tad nerodoties tukšuma pauzes un arī režisors neesot vajadzīgs. Tā viens otru mazliet pavelkam uz zoba, pajoko Arnolds Auziņš. Bet Ērikam savā ziņā pienākas paldies arī par to, ka Arnoldam nu atkal vērts iet uz teātri. Pirms nedēļas ielikts dzirdes aparātiņš. Meita uz šo soli ilgi nav spējusi pierunāt, bet kolēģis teicis – kamēr dzīvo, tikmēr ar komfortu!
Arnold, kā tagad aizrit jūsu ikdiena?
Beidzot baudu vecumdienas. Joprojām darbojos Rīgas Latviešu biedrības Literatūras komisijā. Katra mēneša otrajā trešdienā pulksten vienos tiekamies Ķengaragā, savulaik arodbiedrību līdera Jāņa Brodeļa nodibinātajā senioru biedrībā “Saulstariņš”. Tur bijām četri dzejnieki: divi no Latgales – Andris Vējāns un Pēteris Jurciņš, no Vidzemes Valdis Rūja, no Kurzemes Arnolds Auziņš. Nu esmu palicis vienīgais. Pārējie dzejo citā saulē.
Zināms, ka esat cēlies no lībiešiem…
Mana tēva mamma bija tīrasiņu lībiete. Dzimtajā pusē Dundagā gar jūras krastu lībiešu bija daudz, mana vecāmāte prata lībiski arī runāt. Es vairs zinu tikai vienu vārdu: tēriņtš! Latviski, paceļot glāzīti, saka “priekā”, lībieši – “tēriņtš”! Tas nozīmē arī: “sveiks”! Dainis Stalts bija tas, kurš mani ievilka Līvu savienībā. Teica: kaut arī tev tikai viena ceturtdaļa līvu asiņu, pēc dzīves uzskatiem un stila esi mūsējais!