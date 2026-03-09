Apjomīgs gultas pārklājs (200x220 cm) labi iederas mājokļa interjerā.
Materiāli
- Vilnas dzija
- Atbilstoša izmēra adāmadatas un tamboradata
Darba gaita
Ada atsevišķas joslas pēc redzamā zīmējuma. Kad noadītas pirmās 24 kārtas, rakstu atkārto no 23. līdz 42. kārtai, līdz sasniegts vēlamais garums.
Pāra kārtās visus valdziņus ada labiski, izņemot 22., 42. un 62. kārtu. Joslas galā adījumu norauc ar pīnīti. Joslas satamborē no kreisās puses ar vienkāršajiem stabiņiem.
Uzlasa valdziņus pārklāja sākuma un beigu malās un ada joslu apmēram 3 cm platumā labiskajā adījumā. Pēc tam vaļīgi norauc visus valdziņus
