Sievietes arvien biežāk pierāda, ka profesijas izvēli nenosaka dzimums, bet gan intereses, spējas un kompetence. Tomēr dzimumu stereotipi darba vidē joprojām pastāv. Starptautiskajai sieviešu dienai tuvojoties, četras iedvesmojošas sievietes stāsta, kā tas ir – strādāt jomās, kas tradicionāli tiek uzskatītas par vīrišķīgām.

“Kad sāku mācības, nevienam to neteicu. Domāju, ka mani mēģinās atrunāt, jo tas taču ir vīriešu darbs,” saka TIG* metinātāja Laine Vaičūne. 

Kā Laine izvēlējās šādu profesiju? Viss sākās kā joks: “Pirms aptuveni trīs gadiem vienam metinātājam jokojot teicu, ka arī iešu strādāt par metinātāju. Viņš atbildēja – nu bet kas? Zinu arī sievietes metinātājas. Es nodomāju – tiešām? Latvijā? Tā man radās interese un vēlme pamēģināt.” Laine ir pārliecināta, ka sabiedrības uzskati noteikti ietekmē profesijas izvēli: “Visbiežāk ietekme notiek, izsakot vārdus “tev tas būs par smagu”. Bet patiesībā daudz ir atkarīgs no tehnoloģijas un darba organizācijas. Ir vajadzīga arī psiholoģiskā izturība un pacietība, ne tikai spēks. Mūsdienās vispār nevajadzētu iedalīt sieviešu un vīriešu darbus. Ja vīrietis strādā virtuvē kā pavārs, kāpēc gan sieviete nevarētu būt metinātāja, būvniece, automehāniķe?”

