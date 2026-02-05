Jau vairāk nekā seši miljoni failu – fotogrāfijas ar visā pasaulē pazīstamām personām, e-pasta vēstules, sarakstes "Skype", dažādi dokumenti – atklāj vērienu, ar kādu darbojās ar kriminālu seksu apsēstais amerikāņu finansists Džefrijs Epstīns. Kas bija šis darbonis, kura darbības sešarpus gadus pēc viņa nāves satricinājušas pasauli?

Pirmais sašutuma vilnis uzvirmoja pērn decembrī, kad ASV Kongresa Uzraudzības komiteja izlaida atklātībā pavisam mazu daļiņu no Epstīna failiem – ap simt fotogrāfiju, kopumā ir ap 95 tūkstošiem. Tajās kopā ar Epstīnu redzami daudzi ietekmīgi cilvēki. Februāra sākumā sekoja jauns ASV Tieslietu departamenta "laidiens" ar, trīs miljoniem failu, un tagad saceltais "cunami" atvēlies arī uz Latviju.

Aiz miljonāra un mecenāta maskas

No malas raugoties, Epstīns bija ļoti bagāts uzņēmējs ar sakariem augstākajās aprindās, gan politiskajās, gan biznesā un izklaides nozarē, mecenāts, kurš ziedoja miljonus prestižām universitātēm.

Viņa ceļš uz virsotni ir noslēpumains, Epstīns nepabeidza koledžu, taču, pateicoties asajam prātam, sāka strādāt prestižajā investīciju bankā "Bear Stearns". Vēlāk viņš nodibināja savu uzņēmumu, apkalpojot tikai miljardierus, piemēram, "Victoria’s Secret" īpašnieku Lesliju Veksneru.

Kad patiesība par viņa kriminālajām darbībām nāca gaismā, daudzi jautāja, vai Epstīna bagātība tiešām nāca no veiksmīgām investīcijām, vai arī viņš ieguldīja, krāja kompromitējošus materiālus par pasaules varenajiem un saņēma naudu par klusēšanu. 

Vismaz daļa turpināja uzturēt sakarus ar Epstīnu, kad jau sāka iezīmēties viņa patiesā slava.

Epstīna draugu vai vismaz labu paziņu vidū bija ASV eksprezidents Bils Klintons, "Microsoft" līdzdibinātājs Bils Geitss, britu miljardieris Ričards Brensons. Viena no upuriem, Virdžīnija Džufre, tiesā pierādīja, ka tikusi "aizdota" nu jau bijušajam princim Endrū seksuālai izmantošanai Londonā un Ņujorkā.

Pirmajā reizē viegli tika cauri

