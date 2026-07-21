2006. gada 21. jūlijā. Pirms 20 gadiem Nacionālo bruņoto spēku krasta apsardzes kuģis "Klints" Rīgas līča piekrastē iepretī Duntei konstatēja vairāk nekā desmit metrus gara kuprvaļa ķermeni, kas Latvijas apstākļiem ir unikāls gadījums.
Lai arī vēsturiski vaļi ļoti, ļoti reti, tomēr jūrā pie Latvijas krastiem šad tad manīti, nekad nebija reģistrēta situācija, kad šis dzīvnieks miris pieskalots tuvu krastam. Pieņēma, ka konkrētais indivīds bijis tas pats, kuru tā paša gada aprīlī pamanīja Baltijas jūras Polijas piekrastē. Valis visdrīzāk gāja bojā pēc sadursmes ar kādu kuģi. Par to liecināja toreizējās Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes speciālistu dzīvnieka sekcijas laikā fiksētie galvaskausa bojājumi. Kuprvaļi ir okeānu iemītnieki, taču pēdējos gados mēdz aizvien biežāk no Atlantijas ieklīst arī Vidusjūrā un Baltijas jūrā. Vaļu parādīšanās ūdens sāļuma ziņā relatīvi saldajā Baltijas jūrā gan joprojām ir ārkārtīgi reta parādība. Parastie šie dzīvnieki tālāk par Polijas un Vācijas piekrasti netiek.
Pēc atraduma speciālisti kādu brīdi lauzīja galvu, ko ar aptuveni desmit tonnu smago vaļu tēviņa ķermeni darīt. Vispirms to aizvilka uz Skultes ostu. Tālākie varianti bija vai nu nogādāt atkritumu poligonā utilizācijai, vai apstrādāt, lai iegūtu Latvijai unikālo vaļa skeletu, kurā bija ieinteresēts Latvijas Nacionālais dabas muzejs. Izšķiroties par pēdējo, vaļa skeleta kaulu apstrāde un skeleta nostiprināšana uz īpašas metāla stieņu konstrukcijas prasīja vairākus mēnešus. Darbu paveica Jelgavā, tagadējā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. 2007. gada februārī skeletu izstādīja Dabas muzejā, kur tas nostāvēja līdz jūlijam un piesaistīja lielu apmeklētāju uzmanību.
Muzeja telpās gan valim bija par šauru, un to nodeva deponējumā Rīgas Zooloģiskajam dārzam. Kādu brīdi skeletu izstādīja Nīlzirgu mājā, bet 2025. gadā vēlreiz nodeva tīrīšanai un restaurācijai – šoreiz Nīderlandē. Kopš šī gada 18. februāra tā pastāvīgā mājvieta ir Rīgas zoodārza vides izglītības centrs "Zinarium".
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Māras Vēstnesis", 1926. gada 21. jūlijā
Uzbrukums jātnieku pulka sargkareivim. Daugavpilī nakti uz 17. jūl. ap plkst. pus 12 pie jātnieku pulka kazarmēm 3. eskadrona sargkareivis Liniņš pamanīja tumsā aiz malkas grēdām vairākas aizdomīgas personas. Viena no viņām tuvojās sargpostenim un pārgājusi aizliegto joslu. Sargkareivis uzsaucis tam apstāties un kad svešais nepaklausījis, raidījis brīdinājuma šāvienu gaisā. Uz to no nepazīstamo puses norībējuši vairāki revolvera šāvieni un sargkareivis ar vienu no tiem ievainots plecā. Sargkareivis vairākas reizes izšāvis, bet tumsā nepazīstamie aizbēguši. Sacelta trauksme, notikuma vietā piesteigušies sardze un izsaukta policija, un pārmeklēta plaša apkārtne, bet vainīgie nav atrasti. Uz aizdomu pamata apcietinātas vairākas personas, bet pierādījumu trūkuma dēļ atkal atsvabinātas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu