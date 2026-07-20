Cēsu novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā Stalbes pagastā, lai veicinātu ilgtspējīgu zivju resursu apsaimniekošanu, saglabātu un papildinātu vērtīgo zivju krājumus, kā arī uzlabotu ezera vides kvalitāti.
Licencētā makšķerēšana tiks organizēta saskaņā ar izstrādāto nolikumu, kas saskaņots ar Zemkopības ministriju, Valsts vides dienestu un zinātnisko institūtu "Bior". Nolikums izstrādāts, ievērojot Ruckas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un Ministru kabineta prasības.
Jau iepriekš Cēsu novada dome pilnvaroja biedrību "Ruckas viļņi" organizēt licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā. Starp pašvaldību un biedrību noslēgts pilnvarojuma līgums uz desmit gadiem, paredzot biedrības atbildību par licencētās makšķerēšanas organizēšanu un ezera apsaimniekošanu.
Pašvaldībā skaidro, ka licencētās makšķerēšanas ieviešana palīdzēs nodrošināt līdzsvaru starp rekreācijas iespējām un dabas resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Ruckas ezers ir 38,6 hektārus plaša ūdenstilpe Stalbes pagastā, kas pieder Cēsu novada pašvaldībai. Jaunā licencētās makšķerēšanas kārtība stāsies spēkā pēc saistošo noteikumu publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu