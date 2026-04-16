1966. gada 16. aprīlī. Pirms 60 gadiem laikraksts "Literatūra un Māksla" padomju režīmam ierastā jūsmā pirmajā lappusē vēstīja par ieceri pašā Rīgas centrā, kvartālā, ko ietver "Kirova, Ļeņina, Dzirnavu un Veidenbauma ielas", celt 23 stāvu (mūsdienās 27 stāvu) viesnīcu, kas domāta ārzemju tūristu apkalpošanai PSRS "Intūrista" sistēmā.
Bija runa par 70. gados ironiskas piezīmes par padomju celtnieku spējām iemantojušās viesnīcas "Latvija" ilgbūvi, ko puslīdz pabeidza pēc desmit gadiem, 1976. gadā, kaut celtniecībai pēc plāna vajadzēja ilgt tikai trīs gadus. Ekspluatācijā viesnīcu nodeva pašās 1978. gada beigās. Tagad šo tuvāk mūsdienām divreiz krietni rekonstruēto ēku pazīst kā "Radisson Blu Hotel Latvija".
1966./1967. gadā sāka 19. gadsimta pārsvarā koka vienstāva un divstāvu apbūves, kā arī viena piecstāvu nama nojaukšanu kvartālā starp Brīvības, Elizabetes, Dzirnavu un Baznīcas ielu. Par spīti vairāku arhitektu iebildēm, ka augstceltne satiksmes noslogotā vietā neiederas un vēsturiskie nami būtu saglabājami, zudībā gāja rīdzinieku vidū savulaik populārais Piena restorāns, arī māja, kurā reiz dzīvoja slavenā Vērmaņu dzimta. Padomju okupētās Latvijas presē uzsvēra, ka galvenais ir piešķirt Rīgai "mūsdienīgu izskatu", jo "mūsu republikas galvaspilsētā ar katru gadu ierodas arvien vairāk tālu viesu no dažādām zemēm un kontinentiem". Par senajām ēkām "Literatūra un Māksla" sprieda: "Tās celtas pagājušajā gadsimtā, morāli un tehniski novecojušas, bez arhitektūras vai vēsturiskas vērtības. To saglabāšana pilsētas centrā ir neekonomiska." Vietā vajadzēja nākt viesnīcas augstbūvei, kur 18 stāvos izvietotos numuriņi 672 tūristiem, bet pārējos atrastos dažādi restorāni, kafejnīcas, banketu zāles un tehniskās telpas: "Fasāžu apdarei projektētāji iecerējuši pielietot gaismas starus lauzošus un atstarojošus materiālus – krāsainu stiklu, metālu, keramiku. Līdz ar to, neskatoties uz celtnes apmēriem un Rīgai nepierasto augstumu, tā izskatīsies relatīvi viegla. Viesu istabās grīdas paredzētas no elastīgiem sintētiskiem paklājiem visas istabas izmēros, bet sienas būs klātas ar stikla auduma tapetēm." Kā augstceltnes projekta autorus nosauca Latvijas PSR Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūta arhitektus Aiju Grīnu, Ilmāru Paegli, Artūru Reinfeldu. Vēlāk arī Valteru Maiki. Būvniecība oficiāli sākās 1967. gada 11. decembrī.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Kurzemes Vārds", 1926. gada 16. aprīlī
Menonītu ešalons, skaitā 121 menonīts, vakar priekšpusdienā iebrauca Liepājā. Ešalonu aizveda taisni uz kuģa "Baltara" muitas dārzā un novietoja uz kuģa. Menonīti bij no Orenburgas, Pjatigorskas un Hersonas guberņām. Visiem ārkārtīgi lielas ģimenes. Vakarā menonītu ešalons kopā ar citiem 50 pasažieriem ar tvaikoni "Baltara" aizbrauc uz Londonu. Menonīti dosies tālāk uz Kanādu pie saviem agrāk izceļojušiem radiniekiem.
