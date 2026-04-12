Lielbritānijas policija izmeklē gadījumu, kurā bijušais tehnoloģiju uzņēmuma "Meta" darbinieks tiek turēts aizdomās par aptuveni 30 000 "Facebook" lietotāju attēlu lejupielādi, vēsta ārvalstu ziņu portāli.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka Londonā dzīvojošais vīrietis, iespējams, savas darba gaitas laikā izstrādājis īpašu programmatūru, kas ļāvusi piekļūt lietotāju attēliem, apejot uzņēmuma iekšējās drošības sistēmas. Par notikušo uzsākta kriminālizmeklēšana.
"Meta" pārstāvji norādīja, ka pārkāpums atklāts vairāk nekā pirms gada. Uzņēmums nekavējoties pārtraucis darba attiecības ar darbinieku, informējis ietekmētos lietotājus un pats vērsies tiesībsargājošajās iestādēs. Tāpat uzņēmums pastiprinājis drošības pasākumus. "Pēc neatļautas piekļuves konstatēšanas mēs rīkojāmies nekavējoties un sadarbojamies ar izmeklētājiem," norādīja "Meta".
Aizdomās turētais vīrietis tika aizturēts, bet vēlāk atbrīvots pret drošības naudu.
Viņam noteikts pienākums maijā atkārtoti ierasties policijā, kā arī informēt par jebkādiem plāniem izceļot no valsts.
Datu aizsardzības eksperti uzsver, ka šādos gadījumos kriminālatbildība primāri iestājas konkrētajai personai — tad, ja uzņēmums ir nodrošinājis pietiekamus aizsardzības mehānismus. Vienlaikus, ja tiktu konstatēti būtiski trūkumi drošības sistēmās, arī uzņēmumam varētu draudēt ievērojamas sankcijas.
Incidentu vērtē arī Lielbritānijas Informācijas komisāra birojs, uzsverot, ka lietotājiem jārada pārliecība par savu datu drošību sociālajās platformās.
