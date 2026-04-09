Baltija, arī Latvija, var kļūt par jaunā kara laboratoriju. Saruna ar bijušo CIP virsnieku Džeimsu Akunu.
Pagājušonedēļ notikušajā slēgtajā tikšanās reizē Rīgā ASV investīciju fonda "Ondas Capital" izpilddirektors Džeimss Akuna prezentēja savu uzņēmumu kā tiltu starp karalauka pieredzi un investīcijām. Oficiāli tas ir 150 miljonu dolāru fonds, kas iegulda Ukrainas kara pieprasītajās tehnoloģijās – dronos, bezpilota sauszemes platformās un autonomajās sistēmās.
Taču aiz fonda uzstādījuma slēpjas plašāks piedāvājums. "Ondas Capital" būtībā pārdod ne tikai kapitālu, bet piekļuvi kontaktiem, informācijai un izpratnei par to, kas šobrīd reāli darbojas karā. Tas ir mēģinājums savienot trīs dažādas pasaules: frontes pieredzi Ukrainā, Austrumeiropas tehnoloģiju uzņēmumus un Rietumu investīciju naudu.
"Ondas Capital" nav tikai investors klasiskā nozīmē. Tas meklē valstis, kurās izvietot savu darbību, vērtē nodokļu priekšrocības un aicina valdības iesaistīties ekosistēmas veidošanā. Citiem vārdiem, kapitāls šeit nāk kopā ar piedāvājumu pārkārtot vidi tam apkārt.
Baltijas valstis šajā modelī parādās ne tikai kā potenciālie klienti, bet arī kā platforma – vieta, kur testēt, attīstīt un mērogot risinājumus, kas radīti kara apstākļos. Džeimss Akuna pastarpināti uzrunā valdības, kas būtu gatavas piedāvāt vidi šādas ekosistēmas attīstībai. Šajā modelī Baltijas valstis vairs nav tikai drošības patērētājas, bet arī potenciāls eksperimenta laukums jaunajai kara industrijai.
Uz ko vedina Ukrainā notiekošais karš un kādas ir mazo valstu iespējas aizstāvēties pret agresiju – tieši par to saruna ar Džeimsu Akunu.
Līdz šim es ASV izlūkus esmu redzējis tikai spiegu filmās. Esat pirmais, kam es iepazīstoties paspiežu roku.
Dž. Akuna (smejas un pastumj tumšās brilles virs pieres): Bijušais... Bet vai pirmais? Jūs neuzzināsit, kad paspiežat roku īstajam.
Sākšu ar karsto jautājumu, kas neliek miera mūsu lasītājiem. Pēdējā laikā Latvijas, Igaunijas un Somijas pierobežā sākuši krist Ukrainas droni. Ko šie nomaldījušies droni liecina jums?