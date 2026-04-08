Aprīlī un maijā Latvijas Nacionālā opera un balets devušies plašā viesizrāžu turnejā, ar daudzveidīgu programmu viesojoties vairākās Eiropas valstīs un Latvijas koncertzālēs. Tikmēr Latvijas Nacionālās operas ēka divus mēnešus būs slēgta skatītājiem, jo tajā noslēgumam tuvojas nozīmīgi energoefektivitātes uzlabošanas un rekonstrukcijas darbi.
Pēc darbu pabeigšanas Lielā zāle skatītājiem atkal vērsies 4. jūnijā ar Džakomo Pučīni operas "Bohēma" jauniestudējuma pirmizrādi un Rīgas Operas festivāla notikumiem.
Latvijas Nacionālais balets viesojās Budapeštā, kur 2. un 3. aprīlī Müpa festivāla teātrī uzstājās ar Marko Gekes laikmetīgo baletu "Ņižinskis". Izrādes iekļautas starptautiskajā daudzžanru festivālā "Bartoka pavasaris", kas pulcē dažādu mākslas jomu māksliniekus un piedāvā plašu mūzikas, dejas un skatuves mākslas programmu.
Viesizrāžu programmā būtiska vieta atvēlēta arī kaimiņvalstīm. Žaka Ofenbaha operas "Hofmaņa stāsti" izrāde vakar, 7. aprīlī, notika Igaunijas Nacionālajā operā un baletā. Horeogrāfa Aivara Leimaņa balets "Esmeralda" ar Rikardo Drigo un Čēzares Punji mūziku Lietuvas Nacionālajā operas un baleta teātrī Viļņā būs skatāms 29. un 30. aprīlī, savukārt 5. maijā šis pats iestudējums tiks izrādīts Tallinā. Šīs viesizrādes iezīmē ciešāku Baltijas operteātru sadarbību, jau nākamajās sezonās Rīgā gaidāmas arī Igaunijas un Lietuvas nacionālo opernamu viesizrādes.
Pēc septiņu gadu pārtraukuma Latvijas Nacionālā opera dosies uz Bidgošču Polijā, kur 10. maijā operas festivālā izrādīs Riharda Štrausa operas "Salome" iestudējumu Mārtiņa Ozoliņa muzikālajā vadībā un Alvja Hermaņa režijā.
Latvijas Nacionālā opera un balets šajā pavasarī viesosies arī reģionālajās koncertzālēs. 12. aprīlī Latgales vēstniecībā "Gors" notiks Raimonda Martinova un Kārļa Lāča baleta "Džungļu grāmata" izrāde. 19. aprīlī koncertzālē "Latvija" Ventspilī izskanēs galā koncerts, savukārt 23. maijā koncertzāles "Cēsis" jubilejas programmā gaidāms īpašs Latvijas Nacionālās operas koncerts.
Viesizrāžu programma turpināsies arī vasarā. 19. jūnijā Latvijas Nacionālais balets viesosies Granadas starptautiskajā mūzikas un mākslas festivālā, kur izrādīs Ādolfa Adāna baletu "Žizele". Augustā Latvijas Nacionālā opera un balets dosies apmaiņas viesizrādēs uz Vanemuines teātri Tartu, kur izrādīs Gaetano Doniceti operas "Mīlas dzēriens" iestudējumu un Edvarda Kluga baletu "Carmina Burana" ar Karla Orfa mūziku. Savukārt Vanemuines teātris viesosies Latvijas Nacionālajā operā, piedāvājot Georga Frīdriha Hendeļa operas "Jūlijs Cēzars" iestudējumu un dejas, mūzikas un teātra iestudējumu "Maza lūgšana. Veltījums Arvo Pērtam".
Latvijas Nacionālās operas ēkā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu tiek īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas darbi – atjaunotas inženiertehniskās sistēmas, siltināts jumts un pilnveidoti ar energoefektivitāti saistītie arhitektūras risinājumi. Darbus īsteno SIA "Pillar Contractor". Projekta īstenošana tiek finansēta no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna, kā arī no VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" pašu līdzekļiem.
LNOB vestibila grīdas vēsturiskā flīžu seguma atjaunošana notiek ar Latvijas Nacionālās operas fonda un Latvijas Nacionālās operas ģildes finansējumu.
