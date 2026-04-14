Bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu attiecība Latvijā 2026. gada februārī bijusi 79% pret 21%, liecina jaunākais – 2026. gada pavasara – Latvijas Bankas "Maksājumu radars".
Bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvars atkal sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni – līdz šim tāds bija 2025. gada februārī (78%).
Pirmo reizi bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu attiecība tika mērīta 2017. gada februārī: tad tā bija 58% maksājumu bezskaidrajā naudā un 42% maksājumu skaidrajā naudā. Kopš tā laika bezskaidrās naudas maksājumu īpatsvars pakāpeniski palielinās un pēdējos gados stabilizējies tuvu 80%.
2026. gada februārī vidējais maksājumu skaits, ko viens iedzīvotājs veica nedēļas laikā, bija 15,1 (2025. gada augustā – 17,9, bet 2025. gada februārī – 14,1), t. sk. 11,9 maksājumi bezskaidrajā naudā un 3,2 maksājumi skaidrajā naudā. Pēc šo datu dziļākas analīzes "Latvijas fakti" secina, ka viens pieaugušais Latvijas iedzīvotājs nedēļas laikā veic vidēji septiņus maksājumus ar karti, piecus maksājumus internetā un trīs norēķinus skaidrajā naudā.
"Maksājumu radara" dati liecina, ka moderno tehnoloģiju izmantošana maksājumu jomā pakāpeniski mainās. Arvien vairāk cilvēku maksājumos bezkontakta karti aizstāj ar viedtālruni. Tāpēc sarukuši norēķini ar bezkontakta karti, savukārt būtiski kāpuši norēķini ar viedtālruni. Viedtālrunis kā norēķinu veids ievērojami populārāks ir gados jaunākajā sabiedrības daļā – to izmanto vairākums no respondentiem vecumā līdz 34 gadiem.
Vēl viens socioloģiskās aptaujas jautājums bija veltīts tam, vai iedzīvotāji ieklausās padomā glabāt sev ātri pieejamā vietā skaidro naudu, ar ko ārkārtas situācijā pietiktu vienas nedēļas pamatvajadzību segšanai. Šo padomu ņēma vērā divas trešdaļas jeb 66% iedzīvotāju.
"Latvijas faktu" 2026. gada februārī veiktās aptaujas dati liecina, ka jau 68% Latvijas iedzīvotāju, veicot pārskaitījumu internetā vai mobilajā lietotnē, ir pamanījuši, ka notiek maksājuma saņēmēja vārda vai nosaukuma un konta numura atbilstības pārbaude. Tieši pusei šo respondentu Zibpārbaudes serviss un citi līdzvērtīgi pakalpojumi ir ļāvuši novērst neatbilstošu pārskaitījumu, viņiem saņemot paziņojumu, ka naudas saņēmēja vārds vai nosaukums neatbilst konta numuram. 41% no aptaujātajiem nav radušās problēmas ar vārda un konta numura neatbilstību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu