No piektdienas, 10., līdz 16. aprīlim Rīgā norisināsies Starptautiskais īsfilmu festivāls "2ANNAS", šogad skatītājus aicinot ielūkoties tematā "Alternatīvas".
Šī gada festivāla tēma "alternatīva" sakņojas Latvijas alternatīvās kino kustības vēsturē. Par tās simbolisko sākumpunktu uzskatāms eksperimentālā kino forums "Alternatīva", kas pirmo reizi notika 1985. gadā un kļuva par platformu jaunajiem autoriem, kuri meklēja iespēju izteikties ārpus tradicionālajiem kino rāmjiem. Tieši šī kustība vēlāk deva impulsu "2ANNAS" festivāla dibināšanai 1996. gadā. Šogad festivāls saņēmis vairāk nekā 2200 īsfilmu un vidējā garuma filmu pieteikumu, bet gala programmā iekļautas 130 filmas no 36 valstīm. Līdzās Starptautiskajam, Baltijas, Vidējā garuma, Bērnu un jauniešu konkursam īpaša vieta programmā atvēlēta arī "Tīri kvīrs" sadaļai. Šogad fokusa sadaļā iekļautas vairākas aizraujošas programmas:
- 11. aprīlī plkst. 12 un 16. aprīlī plkst. 19 Kaņepes Kultūras centrā – "Latviešu Alternatīva". Šī programma pievēršas latviešu eksperimentālā kino spilgtākajiem piemēriem no 80. un 90. gadu mijas, iezīmējot autorus, kuri paplašināja kino valodas robežas un meklēja jaunus izteiksmes ceļus. Programmas īpašais akcents ir Igora Lingas 1987. gada maz rādītā filma "Sāga. Pēc mana laika motīviem", kas savulaik kļuva arī par daļu no Jura Podnieka leģendārās filmas "Vai viegli būt jaunam?".
- 12. aprīlī plkst. 13 Kaņepes Kultūras centrā programmā "Alternatīvās dimensijas" tiks izrādīti seši darbi, kuros to veidotāji pēta realitātes robežas un to paplašināšanas iespējas, vedot skatītāju cauri sapņu dimensijām, apokaliptiskām ainavām, okeāna dzīlēm un attālām planētām.
- 15. aprīlī plkst. 17.30 Kaņepes Kultūras centrā programmas "Naivais kino" kurators Rūdolfs Deinats pievērsīsies kino amatierismam, naivumam un radošajai brīvībai, uzdodot jautājumus par to, kas šodien ir īsts un alternatīvs kino.
- 16. aprīlī plkst. 18 Kaņepes Kultūras centrā sadarbībā ar Kijivas Starptautisko īsfilmu festivālu būs skatāma programma "Ukraiņu režisores", kuras kuratores ir Saša Prokopenko un Olga Gusiatinska. Tajā iekļautas piecas īsfilmas, kurās režisores no Ukrainas caur dažādiem žanriem pievēršas sieviešu pieredzei mūsdienu Ukrainas realitātē, runājot par identitāti, tuvību, bēgļu gaitām un pašnoteikšanos.
