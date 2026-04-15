11. aprīlī 103 gadu vecumā Ņujorkā "Cobble Hill Health Center" slimnīcā mūžībā devusies leģendārā latviešu dejotāja, horeogrāfe, pedagoģe un māksliniece Vija Vētra.
Māksliniece dzimusi Rīgā, bet horeogrāfiju studējusi Vīnē. Otrā pasaules kara laikā kopā ar daudziem latviešiem devusies trimdā uz Austrāliju, kur nodzīvojusi sešpadsmit gadus un kur aizsākusies dziļa interese par indiešu deju tradīcijām. 1962. gadā atgriezās Eiropā, kur uzstājās deju koncertos un pasniedza dejotprasmi, bet kopš 1964. gada dzīvoja Ņujorkā, Manhetenas mākslinieku namā.
Vija Vētra koncertējusi Austrālijā, Amerikā, Indijā un Eiropā. Viņas skatuves darbība aptvēra gandrīz astoņus gadu desmitus, arī uzstāšanos Pasaules izstādē Ņujorkā 1964. gadā, kur Baltijas valstu programmā tika dejota latviešu deju svīta, kā arī uzstāšanos Londonā Lielbritānijas karalienei Elizabetei II.
Par nozīmīgu notikumu Latvijas kultūras dzīvē kļuva 2012. gadā Talsu baznīcā izdejotā Andreja Eglīša un Lūcijas Garūtas tautas lūgšana "Dievs, Tava zeme deg!". Sekojot Imanta Ziedoņa uzaicinājumam, kopš 1990. gada Vija Vētra ik gadu atgriezās Latvijā, lai apciemotu dzimteni un satiktu savus skatītājus, iedvesmojot jaunas dejotāju paaudzes.
2023. gada 20. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības namā nodibinājums "Vijas Vētras FONDS" organizēja mākslinieces 100. dzīves un 80. skatuves darbības jubilejas koncertu. Tajā pati māksliniece uzstājās pēdējo reizi. Vija Vētra izdejoja komponista Artūra Maskata jubilārei veltīto kompozīciju "Ievainots gājputns" deju grupas un pianista Vestarda Šimkus pavadījumā.
Vija Vētra bija Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere (1999) un Latvijas Republikas Ministru kabineta balvas laureāte (2018) par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrā un valsts attīstībā.
Viņas dzīve bija veltīta dejai, garīgai izaugsmei un cilvēka iekšējai brīvībai.
"Deja bija Vijas Vētras dzīve un kaislība. Ar deju un Latviju sirdī ir piepildīts Vijas Vētras gadsimta mūžs. Izsaku visdziļāko līdzjūtību Vijas Vētras tuvajiem, domubiedriem un viņas neizsīkstošā talanta cienītājiem Latvijā un pasaulē, Viju Vētru mūžībā pavadot," sociālajos tīklos rakstījis Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Žēl vienīgi, ka valsts tā arī neatrada iespēju palīdzēt māksliniecei, kad viņa mūža beigas gribēja pavadīt dzimtenē.
".. un nestāvi pie mana kapa un neraudi, jo Es te vairs neesmu", viņa mēgusi citēt, kā vienmēr, ar humoru...
"Atvadu sveiciens Vijai Vētrai. Daudzu gadu garumā jūnijā filmējām viņas koncertus, sūtījām uz Ameriku. Viņa iedvesmoja un pierādīja, ka radošais Gars ir augstākā vara..." atvadu vārdos māksliniecei teic kinorežisore Dzintra Geka. "Viņa bija leģendāra, burvīga, neatkārtojama un talantīga. Filma par viņu būtu neticama un episka. Un visi teiktu – ei, ko jūs tur esat safantazējuši. RIP Vija Vētra. Tādas kā Jūs vairāk nebūs, Jūs bijāt meistardarbs," raksta Rīgas domes deputāte Rita Eva Našeniece.
Leģendārā latviešu dejotāja tiks kremēta Amerikā, bet viņas pelnus guldīs dzimtenes smiltājā. Vijas sapnis bijis atdusēties Mākslinieku kalniņā.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mākslinieces Vijas Vētras draugiem un viņas daiļrades cienītājiem.
