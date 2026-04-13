Krupju migrācijas vietās pie valsts autoceļiem uzstādītas pagaidu informatīvas zīmes, aģentūru informē VSIA "Latvijas valsts ceļi" pārstāvji. Zīmes uzstādītas 30 valsts autoceļu posmos, kuriem pāri notiek krupju migrācija un kurus identificējusi Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Pēc migrācijas laika beigām tās plānots noņemt.
Papildu informācija par krupju migrāciju, kā arī karte ar vietām, kurās notiek migrācija, ir pieejama DAP mājaslapā "daba.gov.lv/lv/misija-krupis".
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka jau piekto gadu īsteno kampaņu "Misija – krupis. Izglāb princi!". "Pateicoties sabiedrības iesaistei, šobrīd ir identificēti 58 krupju migrācijas posmi visā Latvijā. Paldies, "Latvijas Valsts ceļi", ka migrācijas vietās šopavasar uzstādāt īpašas zīmes, kas autovadītājus brīdina par šiem migrācijas posmiem. Autovadītāj, ja redzi šādu zīmi un satiksmes drošība ļauj, samazini ātrumu un izglāb krupi – šī gada dzīvnieku, tādējādi rūpējoties par Latvijas dabas daudzveidību!" sociālajos medijos raksta DAP pārstāvji.
