Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, kurā ēdināšanu nodrošina uzņēmums "Fristar", ir uzvarējusi konkursā "Labākais skolu ēdinātājs Latvijā", kurā kopumā bija saņemti teju 1100 pieteikumi. SIA "Fristar" valdes loceklis Jānis Meija atzīst, ka ēdinātāju darbu apgrūtina tas, ka katrā pašvaldībā ir atšķirīga pieeja skolēnu pusdienu apmaksai, un cer sagaidīt, ka beidzot tiks izveidota sistēma, kurā bērnus līdz 9. klasei ēdinās, izmantojot publisko – valsts vai pašvaldības – finansējumu.
Cik Latvijas skolās "Fristar" nodrošina ēdināšanas pakalpojumus? Kāpēc tieši Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola ir izpelnījusies visaugstāko atzinību?
J. Meija: Ēdināšanas pakalpojumus nodrošinām aptuveni 60 izglītības un citās iestādēs vairākās pašvaldībās – Rīgā, Valmierā, Jelgavā, Mārupes novadā un citviet. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas uzvara konkursā, kurā piedalījās tik liels dalībnieku skaits, mums ir patiesi nozīmīgs novērtējums, un tās pamatā ir vairāku faktoru kopums. Pirmkārt, tās ir mūsu uzņēmuma pamatvērtības – attīstība, atbildība un sadarbība. Mēs nepārtraukti pilnveidojam savu darbu, meklējam jaunus risinājumus un uzlabojam ēdienkarti, lai tā būtu gan mūsdienīga, gan atbilstoša bērnu vajadzībām. Atbildība izpaužas gan produktu izvēlē, gan gatavošanas procesā, gan attieksmē pret katru skolēnu. Savukārt sadarbība ir pamats visam – gan mūsu komandā, gan attiecībās ar skolām. Otrkārt, izšķiroša loma šajā panākumā ir tieši Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas virtuves komandai. Tas ir profesionāls un saliedēts kolektīvs, kas savu darbu dara ar lielu rūpību un sirsnīgu attieksmi. Komanda ikdienā veido pozitīvu kontaktu ar skolēniem un skolotājiem, radot vidi, kur maltīte ir ne tikai nepieciešamība, bet arī patīkama pieredze. Ne mazāk svarīga ir cieša un uzticībā balstīta sadarbība ar skolas vadību. Atklāta komunikācija un kopīga izpratne par kvalitāti ļauj mums ātri reaģēt uz vajadzībām un nepārtraukti attīstīt ēdināšanas procesu.
Cik izmaksā viena skolēna ēdināšana? Vai un kā par šo summu var nodrošināt kvalitatīvu un visām nepieciešamajām uzturvielām bagātu maltīti, ņemot vērā, ka pārtikas cenas nepārtraukti aug?
Viena skolēna ēdināšanas izmaksas atšķiras dažādās pašvaldībās, jo tās nosaka iepirkuma rezultātā noslēgtie līgumi. Valsts aprēķinātā pusdienu maksa ir 3,09 eiro, taču praksē daudzviet tā ir arī zemāka, piemēram, 2,15 eiro, kas ēdinātājiem rada papildu izaicinājumus.