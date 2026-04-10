2025. gadā reģistrēti 186 ērču encefalīta gadījumi, kas bija par 20 vairāk nekā gadu iepriekš. Laimas slimību skaits Latvijā ik gadu ir būtiski lielāks nekā ērču encefalīta gadījumu skaits. 2025. gadā ārsti ziņoja par 539 saslimšajiem jeb par 180 vairāk nekā 2024. gadā.
Ērču encefalīts ir vienīgā ērču pārnēsātā slimība, pret kuru pieejama vakcīna. Lai mazinātu saslimstības risku bērnu vidū, 2026. gadā tiek nodrošināta valsts apmaksāta vakcinācija bērniem teritorijās ar visaugstāko saslimstības līmeni Ventspils, Kuldīgas, Dienvidkurzemes, Talsu, Saldus, Cēsu, Limbažu un Tukuma novadā. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējo 5 gadu laikā saslimstība ar ērču encefalītu visbiežāk ir novērota Kuldīgas novadā (91 gadījums uz 100 000 iedzīvotājiem), Ventspils novadā (71 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju) un Dienvidkurzemes novadā (68 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju).
Ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir kādā no šīm teritorijām, viņš var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse atrodas attiecīgajā endēmiskajā teritorijā. Tāpat 2026. gadā turpinās arī valsts apmaksāta bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija. 50% apmērā vakcinācija pret ērču encefalītu tiek apmaksāta bērniem līdz 24 mēnešu vecumam, savukārt grūtniecēm un sievietēm līdz 70. pēcdzemdību perioda dienai vakcināciju pret ērču encefalītu apmaksā 25% apmērā. Lai veiktu vakcināciju, jāvēršas ģimenes ārsta vai pediatra praksē, līdzi ņemot vakcinācijas pasi. Par pilnu maksu šogad vakcinācijas cena "Veselības centrā 4" pieaugušajiem 42, bērniem 36 eiro, bet Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā attiecīgi 38 un 32.
Vakcinācijas shēmas
Paātrinātā (rekomendē pavasarī/vasarā)
Pirmās divas vakcīnas devas pacients saņem ar divu nedēļu intervālu, un tās nodrošina imunitāti uz vienu gadu. Trešo – pēc 5–12 mēnešiem. Balstvakcinācija noris kā standarta shēmā.
Standarta
Pirmās divas vakcīnas devas pacients saņem ar viena līdz trīs mēnešu intervālu, un tās nodrošina imunitāti uz vienu gadu. Trešā jāsaņem 5- 12 mēnešu laikā pēc otrās, un tā veido imunitāti uz trim gadiem. Lai saglabātu imunitāti, pirmā balstvakcinācija jāveic pēc trim, bet turpmākās – ik pēc 10 gadiem.
