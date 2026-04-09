Pirms Lieldienām paziņoti Latvijas Dizaineru savienības rīkotā skolu un augstskolu konkursa "Dizaina Arēna 2025" uzvarētāji. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) audzēkņi uzrādījuši izcilus rezultātus, izcīnot godalgotas vietas vairākās kategorijās un apliecinot Liepājas dizaina izglītības augsto kvalitāti.
Konkurss "Dizaina Arēna" ir nozīmīgākais Latvijas mēroga pasākums dizaina jomas izglītības iestāžu audzēkņiem, kas sniedz visaptverošu ieskatu jaunās paaudzes radošumā un profesionālajā izaugsmē. Šogad LMMDV vārds izskanēja starp pašiem labākajiem gan Saziņas dizaina, gan Lietu dizaina kategorijās. LMMDV audzēkņu sasniegumi:
1. vieta Saziņas dizaina kategorijā: izcilāko novērtējumu guva Ieva Nevedomska par grāmatu "Cikls" (darba vadītāja Zane Kornhūbere). Darbs izceļas ar aktualitāti un spēju sarežģītu tēmu pasniegt vizuāli augstvērtīgā un saprotamā formā.
2. vieta Lietu dizaina kategorijā: godalgas saņēma divi jaunie dizaineri: Ralfs Rojs Kristapsons par inovatīvo motokrosa ekipējuma žāvētāju "Airbox" (darba vadītāji Guna Poga un Guntis Jekste) un Alise Gūtmane par smalko un mākslinieciski augstvērtīgo rotu kolekciju "Nospiedums" (darba vadītājs Edijs Ābelis).
3. vieta Lietu dizaina kategorijā: Elīza Neilande ar darbu "Apģērbu kolekcija ar šallēm "Saikne"" (darba vadītāja Dzintra Budovska).
"Katrs šāds panākums ir jauns pakāpiens mūsu skolas izaugsmē un apliecinājums radošajam potenciālam. Redzēt mūsu audzēkņus starp Latvijas labākajiem ir liels saviļņojums, taču ir jāsaprot, ka aiz katras godalgas ir mērķtiecīgs un pacietīgs darbs, kā arī pedagogu sniegtā iedvesma," teic MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas mākslas struktūrvienības radošā direktore Iveta Heinacka.
