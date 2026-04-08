Nākamnedēļ 15. aprīlī plkst. 11 Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Kamerzālē varēs piedzīvot jaunu koncertprogrammu, kas caur dzeju, mūziku un elektronikas ritmiem aicina palūkoties uz kļūdīšanos un izgāšanos kā iespēju. Ietvertās tēmas būs īpaši aktuālas jauniešiem, taču rezonēs arī ar citu paaudžu pieredzēm.
Radīšana, kļūdas, izgāšanās, nebaidīšanās neiederēties. Šīs domas katru ir piemeklējušas kādā brīdī. It īpaši tad, kad esam sev iestāstījuši, ka visam vienmēr jānorit gludi, perfekti. Par to arī koncertprogrammā runās dzejnieks Kirils Ēcis, Liepājas dzejas slama laureāte Linda Skranda (Ulāne), dzejnieks un bītmeikers Edvards Kuks. Viņi aicinās apmeklētājus uz domāšanas maiņu. Apziņu, ka viss labums slēpjas procesā, nebaidoties no tā, kas sanāks, un uz iedvesmas viļņa dodot labāko, ko tajā brīdī spēj.
"Kā jaunatnes darbiniece pētu kaut ko, ko pati saucu par "mākslu izgāzties" (caur klaunošanās pieeju, kas ir ļoti nopietna padarīšana). Vai es ļauju sev izgāzties? Vai ļauju jauniešiem pieļaut kļūdas? Tieši šorīt dzēru kafiju un lasīju Rodari "Fantāzijas gramatiku", kur viņš runā par to, ka kļūdīšanās ir nevis (tikai) mācīšanās, bet radīšana," raksta dzejniece Linda Skranda.
Dzejas rindas un stāstus paspilgtinās arī mūzika, par kuru rūpēsies Valda Vikmaņa konkursa laureāts, akordeonists Toms Rolavs un Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķis Mārtiņš Zālīte, kurš šajā programmā spēlēs basģitāru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu