Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem zvanot uz redakciju.
- Jānis Lūsis Vidrižos: "Ziņās lasām, ka aizturēto dzērājšoferu skaits valstī nemainās, kaut gan liekas, ka pie tā tiek pietiekoši strādāts. Acīmredzot nav izvēlēti pareizie līdzekļi un ir vajadzīga citāda pieeja. Atbildība būtu jāprasa arī no pārējās sabiedrības. Dzērājšoferi savu mēriņu neiztukšo, sēdēdami vienatnē, bet visdrīzāk dzer sabiedrībā. Plašsaziņas līdzekļiem būtu jāpublicē dzērājšoferu vārdi un arī viņu pudeles brāļu vārdi."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Alvis Hermanis grib iet politikā, bet man viņam ir cits priekšlikums. Lai viņš uzved traģikomisku izrādi par tēmu "prātiņ, nāc mājā". Tajā būtu atainota situācija ar dzelzceļa būvniecību un mūsu lidsabiedrību. Tur tiek visu laiku gāzta milzu nauda iekšā, bet jēgas nekādas. Izrādi varētu izrādīt jaunajā Liepājas cietumā, par konsultantu varētu aicināt Kulbergu, par aktieriem – tos ierēdņus, kas tagad sašmucējušies. Tie pēc izrādes varētu palikt turpat un mājās nebraukt."
- Linards Strelēvics Rīgā: "Lasu ziņās, ka vēlēšanu biļetenu manuāla skaitīšana kavēšot rezultātu uzzināšanu par stundu vai divām salīdzinājumā ar elektronisko balsu skaitīšanu. Pats 15 gadus biju vēlēšanu komisijas iecirkņa priekšsēdētājs Rīgā laikā, kad biļetenus skaitīja ar rokām. Tā skaitot, vispirms saskaita balsis par kandidātu sarakstiem, un iecirkņu komisija paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par rezultātiem un tikai pēc tam skaita plusiņus un mīnusus par katru atsevišķu deputātu kandidātu. Tāpēc par pirmajiem rezultātiem, kuri sabiedrību interesē visvairāk, informācija ir pieejama operatīvi. Tās digitālās grabažas var izmantot, skaitot plusiņus un mīnusus."
- Māra Smiltenes novadā: "Tāda Saeima, kāda tā ir šobrīd, manuprāt, mums vēl nekad nav bijusi. Vieni strīdi un darba imitācija! Daļa deputātu sēžu laikā snauž, daļa urbjas savos telefonos, un tikai daļa strādā. Piekrītu tam, ka jāsamazina Saeimas deputātu skaits no 100 līdz 75 vai pat līdz 50. Ietaupīsim nodokļu maksātāju naudu."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Man ir daudz mazbērnu, un, kad parunājos par skolu, viņi stāsta, ka sporta nodarbībās viņi pārsvarā spēlē tikai tautas bumbu. It kā jau nav slikti, bet ir taču tik daudz sporta veidu, ko skolēniem arī apgūt jau mazajās klasēs."
- Silvija Kauliņa Jēkabpilī: "Premjere Evika Siliņa sevi slavē par to, kas viņas vadīšanas laikā esot izdarīts, ka nabadzība esot mazinājusies. Taču mēs, liela daļa pensionāru, slīgstam arvien lielākā nabadzībā! Esam nostrādājuši visu darba mūžu, bet tagad daļa cilvēku mēnesī saņem tikai 400 eiro pensiju. Tas ir ārprāts, ar to nevar izdzīvot! Pensijas katru gadu indeksē, bet joprojām nesaprotu, kāpēc man indeksē tikai 30 gadu stāžu, lai gan esmu nostrādājusi gandrīz 40 gadus."
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Uzskatu, ka Latvijā nepelnīti ir aizmirsts tāds cilvēks kā Gustavs Celmiņš. 1. aprīlī apritēja 127 gadu kopš viņa dzimšanas. Jā, viņš bija aizliegtā "Pērkonkrusta" vadītājs, bet viņš bija persona, kas cīnījās par latvisku Latviju un nevienam nepakļāvās, ne Kārlim Ulmanim, ne komunistiem, ne vācu nacistiem. Dzīves beigas viņš sagaidīja Amerikā. Principiāls cilvēks un liels patriots."
Ja jums ir ierosinājumi par publikāciju tematiem, jautājumi žurnālistiem, viedokļi par dažādām norisēm Latvijā un pasaulē, zvaniet pa tālruni 28694988.
Trešdien, 8. aprīlī, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Andris Tiļļa.
Trešdien, 8. aprīlī, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Andris Tiļļa.
