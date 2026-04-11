"Salmo" līdzīpašnieks Guntars Vaišļa stāsta "Latvijas Biznesam" par attīstības ceļu, kuru uzņēmums izgājis no Padomju Savienības līdz mūsdienām.
Tādam svētdienas makšķerniekam kā man parasti šķiet, ka makšķerēšanas piederumu pārdošana – tas ir tāds neliels ģimenes bizness, līdzīgs ģimenes restorāniņiem un kas darbojas vairāk uz entuziasma pamata. Taču, kad es ieraugu "Salmo" vairāk nekā 400 lappušu biezo preču katalogu, manā sirdī iezogas šaubas, vai man ir taisnība. Tad ir vai nav taisnība?
G. Vaišļa: Sava taisnība ir – paši makšķerējam un paši tirgojam. Taisnība ir arī tas, ka Eiropā tas bieži vien ir ģimenes bizness, lai gan lielajos tirgos – ASV, Kanādā, arī Japānā pie teikšanas ir lielas korporācijas. Arī mūsu gadījumā tas ir ģimenes bizness. "Salmo" piedzima PSRS pirmo kooperatīvu laikmetā 1988. gadā, un arī bija viens no pirmajiem PSRS kooperatīviem. Tolaik Latvijā ļoti pazīstamais makšķernieks un vairāku makšķerēšanas grāmatu autors Jānis Stikuts bija arī PSRS lielākā makšķerēšanas žurnāla "Ribolovsto" pastāvīgais autors. Un viņam ienāca prātā ideja sākt ražot spiningošanas vizuļus un tos pārdot ar pasta starpniecību, reklāmai izmantojot minēto žurnālu. Bet tirāža šim žurnālam, jūs neticēsiet, tad bija 1,3 miljoni eksemplāru! Tolaik, visu lietu deficīta un ekonomiskās krīzes izmocītās padomju valsts pēdējos gados, tā izrādījās neparasti veiksmīga ideja. Jānim Stikutam bija paziņas rūpnīcā VEF un tur izdevās sarunāt rotējošo vizuļu lapiņu presēšanu, visu pārējo komplektējām bezmaz vai garāžā. Tas strauji attīstījās, jau 1989. gadā iznāca pirmais plānais produktu katalogs – tur bija mūsu ražoto vizuļu paraugi un kaut kādas makšķerauklas no Vācijas Demokrātiskās Republikas. Savukārt uzņēmums "Salmo" tika dibināts 1991. gadā. Tā jau kopš 1985. gada J. Stikuta meita ir mana brāļa Raimonda sieva, tad biznesā iesaistījāmies arī mēs, bet, Stikutam aizejot pensijā, mēs to pārņēmām, pakāpeniski izpērkot citu sākotnējo dalībnieku daļas. Taču, atceroties Jāņa Stikuta lomu šī biznesa uzsākšanā, esam izveidojuši vienu no spēcīgākajiem mūsu zīmoliem "Lucky John" jeb "Veiksmīgais Jānis" – tas ir radīts, angliskojot viņa vārdu.
Vai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tā tas arī turpinājās?
Lielā mērā. Ja gribi būt preču ražotājs, tev ir vajadzīgs pietiekami liels pārdošanas apjoms. Ja makšķerēšanas preču uzņēmums grib darboties tikai Baltijas tirgū, tad vienīgais veids, kā to darīt, ir iepirkt preces Vācijā, Francijā vai kādā no citiem lielajiem tirgiem un pārdot tās Baltijā. Ja gribi ražot pats – Baltijas tirgus ir krietni par šauru.