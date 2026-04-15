Valmieras novadā atklāta vērienīgā Latvijas Mākslas gada balvas (LMGB) Mākslas nedēļa, kas līdz 19. aprīlim iedzīvinās pilsētas ielas, skolas un kultūrtelpas. Nedēļas vadmotīvs ir saruna – aicinājums ikvienam, neatkarīgi no priekšzināšanām mākslā, satikties un caur mākslas valodu bagātināt savu pasaules redzējumu. Programma piedāvā plašu bezmaksas pasākumu klāstu Valmierā, Rūjienā, Strenčos un Mazsalacā, kulminējot ar svinīgo balvas pasniegšanas ceremoniju nedēļas nogalē.
Viens no nedēļas būtiskākajiem notikumiem ir lekciju un sarunu cikls ar LMGB nominantiem un žūrijas pārstāvjiem, kas norisināsies dažādās novada vietās. Strenčos kuratore Liāna Ivete Žilde un māksliniece Laimdota Malle diskutēs par "lēno mākslu" un laika palēnināšanu, Mazsalacā Roberta Atraste un Laura Feldberga pētīs vietas un kopienas lomu radošajā darbībā, savukārt Rūjienā Igors Gubenko un Agate Tūna meklēs atbildes uz vienmēr aktuālo jautājumu "Kas ir māksla?". Cikls noslēgsies Valmierā ar Irēnas Bužinskas un Annas Malickas sarunu par tradīcijas un tautas mākslas nospiedumiem laikmetīgajā praksē.
Mākslas nedēļa piedāvā arī plašu radošo darbnīcu programmu, kuras spektrs aptver gan tradicionālas tehnikas mūsdienīgā interpretācijā, piemēram, mākslinieces Elīzas Māras izšūšanas meistarklasi "Drellis, bet izšūts", gan eksperimentālus meklējumus analogajā fotogrāfijā un skaņu mākslā. Mazsalacā fotogrāfs Armands Andže vadīs lielformāta fotogrāfijas darbnīcu, bet Rūjienā māksliniece Kristīne Krauze-Slucka iepazīstinās ar cianotipijas maģiju. Īpaši domājot par jauniešu auditoriju, vides skaņu mākslinieks Maksims Šenteļevs darbnīcā "Skaņu vietas" mācīs pētīt pilsētvides akustiskās ainavas, savukārt Valmieras 2. vidusskolas skolēni visas nedēļas garumā pilsētvidē pārvietos savu procesuālo mākslas darbu "100 m x 7?".
Nedēļas nogalē, 18. aprīlī, Mākslas nedēļas norises viesosies visā novadā, aicinot iepazīt Mazsalacas, Strenču un Rūjienas unikālo kultūrtelpu. Strenčos viesus gaidīs mākslinieku apvienības "Orbīta" rezidence un fotogrāfa Dāvja Spundes mantojums, Mazsalaca pārsteigs ar audiovizuālām performancēm Āža kroga stallī, savukārt Rūjienā būs iespēja ielūkoties mākslas dzīves vēsturē un vietējās amatu tradīcijās. Visas nedēļas garumā apmeklētājiem atvērtas arī vairākas izstādes – no Tautas lietišķās mākslas studijas "Valmiera" 80 gadu jubilejas ekspozīcijas Valmieras muzejā līdz multimediālajām "Spektrālajām ainavām" Laikmetīgās mākslas telpā "Kurtuve".
Sestdien, 18. aprīlī, programma kulminēs ar svinīgo LMGB pasniegšanas ceremoniju Valmierā Jāņa Daliņa stadionā, kas neordinārā vidē pulcēs vizuālās mākslas profesionāļus no visas Latvijas.
Vairāk informācijas: "www.lmgb.lv" un "www.valmierasnovads.lv".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu