Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Satikt savu Meistaru
Sākot no šīs nedēļas nogales, 11. un 12. aprīļa, jau 18. reizi visā Latvijā norisināsies nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums "Satiec savu meistaru!".
Tradicionālo amatu prasmju meistari gaidīs interesentus šonedēļ Kurzemē un Zemgalē, 18. un 19. aprīlī – Rīgā un Vidzemē, meistaru un "mācekļu" tikšanās noslēgsies 25. un 26. aprīlī Latgalē un Sēlijā.
"Dodot un ņemot – mācot un apgūstot amatu prasmes – mēs bagātinām sevi un kopā saglabājam Latvijas krāšņo un dažādo nemateriālo kultūras mantojumu. Lai pasākums "Satiec savu meistaru!" aizvien ir labs pamudinājums pavasarī apceļot Latviju, satikt prasmīgus, zinātkārus un iedvesmojošus cilvēkus!" novēl Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte Linda Rubena.
Līdzās plaši pārstāvētām tradicionālo amatu prasmēm kā adīšana, aušana, tamborēšana un keramikas darbu veidošana pasākumā "Satiec savu meistaru!" varēs piedalīties dzintara rotu izgatavošanas meistardarbnīcā, izzināt Latvijā augušu koku īpašības un piedalīties kokapstrādes darbnīcās, satikt metālkalējus, izzināt restauratora un jumiķa darba noslēpumus, piegriezt suitenes vasaras jaku un mācīties citu tradicionālo apģērbu šūšanu, apgūt mežģīņu darināšanas smalkumus, madarot, darināt puzurus, iepazīt latviešu vēsturisko zemju kulināro mantojumu, veidot skaņu rīkus un uzzināt par cītaras un "Ieviņas" ermoņikas izgatavošanu, piedalīties tradicionālās stāstniecības, dejas, dziedāšanas un muzicēšanas, tai skaitā dūdu, un kokles spēles, darbnīcās – izmēģināt un atklāt vēl daudz ko citu.
Vairāk par "Satiec savu meistaru!" aktivitātēm un pieteikšanos var lasīt "www.satiecsavumeistaru.lv" sadaļā "Meistaru karte". Tāpat par norisēm var uzzināt pilsētu un novadu kultūras centros, kā arī pie meistariem.
Radio koris un Rainers Marija Rilke
Sestdien, 11. aprīlī, plkst. 18 Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" uzstāsies viens no spēcīgākajiem mūsdienu mūzikas interpretiem pasaulē – Latvijas Radio koris. Diriģenta Kaspara Putniņa vadībā tas pirmatskaņos koncertprogrammu "Vēstules jaunam dzejniekam", kas savieno četru Baltijas komponistu jaundarbus un rakstnieka Rainera Marijas Rilkes vēstules par radošuma laiku. Programma "Vēstules jaunam dzejniekam" tapusi īpaši festivālam "Baltijas Mūzikas dienas 2026". Tā balstās Rainera Marijas Rilkes tekstos, kuros viņš jaunam māksliniekam stāsta par radošā darba būtību – iekšēju disciplīnu, pacietību un spēju uzticēties savai balsij arī tad, ja skaidras atbildes vēl nav. Koncertam pasūtīti četri jaundarbi, un visi būs pasaules pirmatskaņojumi. Lietuviešu komponiste Juste Janulīte ir pazīstama ar lēniem procesiem un pakāpeniski izstrādātām pārmaiņām. Latviešu komponists Rolands Kronlaks ir telpiskuma un izsmalcinātu elektroniku meistars. Igauņu komponistes Līsas Hiršas darbu raksturo caurspīdīga faktūra un jūtīgums attiecībās ar laiku un klausīšanās pieredzi, bet Krists Auznieks pievēršas skaņas krāšņumam, atklājot to bagātīgu harmoniju krāsās.
Latvijas Radio koris ir šīs programmas centrālais instruments. Kora izkoptā, smalkā dinamika, precīzā intonācija un sinhronizācija diriģenta Kaspara Putniņa vadībā ļauj Rilkes tekstus ne tikai sagaršot, bet iedzīvināt jūtu līmenī. Pirms koncerta, plkst. 17, klausītāji aicināti iegūt plašāku ieskatu gaidāmajā programmā, apmeklējot pirmskoncerta sarunas koncertzāles 1. stāvā.
Laikmetīgās mūzikas festivāls "Baltijas Mūzikas dienas 2026", kura moto šogad ir "Mēs dzīvojam citos laikos", no ceturtdienas, 9., līdz 17. aprīlim Rīgā un Liepājā aicinās klausītājus iedziļināties daudzveidīgā laika pieredzē.
"Sinfonietta Rīga", Bulēzs un Romitelli
Sestdien, 11. aprīlī, plkst. 19 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Valsts kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" un diriģents Normunds Šnē interpretēs divu Eiropas 20. gadsimta muzikālo vizionāru – Pjēra Bulēza un Fausto Romitelli – novatorisko skaņumākslu. "Šo komponistu vārdu parādīšanās uz Latvijas koncertzāļu afišām ir notikums, ko nedrīkst laist garām! Romitelli ietekmējies no sava laika rokmūzikas, no sev vien zināmiem zemūdens dzīves slāņiem, savukārt Bulēza rakstība – briljanta, virtuoza, izaicinoša – piedāvā daudz jaunu uzdevumu šīs mūzikas atskaņotājiem un daudz jaunu atklāsmju klausītājiem," teic diriģents Normunds Šnē.
Ko teic mākslinieciskais intelekts?
No piektdienas, 10. aprīļa, līdz 3. maijam mākslas muzeja "Rīgas birža" Boses zālē būs apskatāma starptautiskā izstāde "Mākslinieciskais intelekts", kas pievēršas senču zināšanu, amatniecības un laikmetīgā dizaina mijiedarbei un ir viena no pieturām projekta Eiropas tūrē. To varēs apmeklēt kopā ar muzeja Lielajā zālē skatāmo izstādi "Sniegs kūst. Japānas māksla". Izstāde tapusi starptautiskās pētniecības rezidenču programmas rezultātā, ko Osakas pasaules izstādes ietvaros īstenoja organizācija KNOTTO sadarbībā ar Eiropas Savienības paviljonu "Expo 2025" Osakā. Atklātā konkursā tika izvēlēti pieci mākslinieki, dizaineri un amatnieki no dažādām Eiropas valstīm, kuri vienu mēnesi Japānā strādāja ar japāņu amatniekiem, veidojot kopīgus pētnieciskus projektus, kas sakņoti atšķirīgās kultūras pieredzēs. Latviju izstādē pārstāv māksliniece Elīza Māra Kamradze-Tūtere, kas veidojusi projektu kopā ar ikebanas mākslinieku Toru Vatarai.
Kristenas Stjuartes filma
Kinoteātros nonākusi Kristenas Stjuartes daļēji Latvijā nofilmētā biogrāfiskā filma "Ūdens hronoloģija", kas pirmizrādi nosvinējusi Kannu kinofestivāla programmā "Un Certain Regard". Pēc Lidijas Juknavičas memuāriem veidotā lente stāsta par jaunu sievieti, kura bērnībā piedzīvojusi psiholoģisku un seksuālu vardarbību. Pēc tam kad Lidija pamet vecāku mājas, viņa meklē mierinājumu nogurdinošos peldēšanas treniņos un vēlāk alkoholā, narkotikās un seksuālos eksperimentos. Viņai izdodas izbēgt no zaudējumu un pašiznīcības spirāles, kad viņa atrod savu unikālo rakstnieces balsi un pārvērš traumatiskās pieredzes literatūrā.
Putni dzīvē un mākslā
"Bazar"t" mākslas galerijā (Rīgā, Elizabetes iela 87) līdz 30. aprīlim apskatāma pavasara tematikai veltīta izstāde "Putni", kas pulcinājusi vairākus Latvijas māksliniekus ar putnu uzvārdiem, kuri iedvesmojušies no dabas atmodas. Izstādes autori Madara Gulbe, Ingrīda Irbe, Daiga Vanaga, Armands Vecvanags, Gints Zilbalodis, Māris M. Gailis un Egils Mednis ir draugi un kursabiedri.
