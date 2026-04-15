Stabila izaugsme, vērienīgi attīstības plāni un sociālā atbildība. Tie ir biežāk dzirdētie epiteti par uzņēmumu "Dobeles dzirnavnieks", kas šogad atzīmē savas darbības pusgadsimtu. Par uzdrīkstēšanos mēģināt kaut ko Latvijai neierastu, vajadzību panākt pasaules valstu vienošanos attiecībā uz prasībām graudaudzēšanā, kā arī – divu karu ietekmi sarunā ar AS "Dobeles dzirnavnieks" valdes priekšsēdētāju Kristapu Amsilu.
Kādas ir izjūtas, vadot uzņēmumu, kas nupat atzīmējis savu 50. gadadienu? Tas tomēr ir pusgadsimts Latvijas vēsturē.
Piecdesmit gadi ir nopietns atskaites punkts, un jāatzīst, ka izjūtas ir tiešām fantastiskas, es jūtu patiesu gandarījumu par to, kas paveikts. Tas ir bijis milzīgs kopīgs darbs. Īpaši emocionāls ir pēdējais 15 gadu posms, kurā mēs burtiski esam piedzīvojuši sprādzienveida izaugsmi – no divām ražotnēm izaugot līdz desmit. Pēdējos 10–15 gados veiktās investīcijas bijušas ne tikai finansiāli vērienīgas, bet arī stratēģiski izšķirošas, jo šodien par uzņēmumu mēs vairs nerunājam tikai Baltijas mērogā – mēs ar lepnumu varam teikt, ka atsevišķās produktu grupās esam vērā ņemams spēlētājs visas Eiropas mērogā.
Uzņēmuma vēsture aizsākās 1976. gadā. Kā tas spēja ne tikai izdzīvot cauri visām jukām, bet arī kļūt par jomas līderi?
Pirms 50 gadiem šeit viss sākās ar pirmo elevatoru un mūs pazina kā Jelgavas labības kombinātu ar vienkāršu pamatuzdevumu – valsts graudu rezervju uzglabāšana. Ražošana sākās pamazām – 1979. gadā izveidoja lopbarības ražotni, bet miltu malšanu dzirnavās atsāka 1982. gadā. Dzinulis, kas pēc neatkarības atgūšanas neļāva pazust, manuprāt, bija spēja saredzēt iespējas. Lielākais lūzuma punkts Dobeles dzirnavnieka darbībā noteikti bija Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā – pēkšņi visi tirgi atvērās. Mēs bijām drosmīgi, izmantojām Eiropas Savienības fondu finansējumu un mērķtiecīgi gājām eksporta virzienā. Ja līdz 90. gadu beigām bijām lokāls uzņēmums, tad pa šiem gadiem, soli pa solim ejot uz priekšu, pieņemot pareizus lēmumus un aktīvi izmantojot Eiropas Savienības sniegtās iespējas, esam veiksmīgi izgājuši pasaules tirgos.