Klātbūtne. Mīlestība. Labestība. Sveicam komponistu Pēteri Vasku 80. jubilejā!

Aiz loga pavasaris, kad Latvijas mežos, birztalās un pilsētās gavilē putni, sveicot mūsu Komponistu Pēteri Vasku 80. dzimšanas dienā. 2026. gada marts un aprīlis dažādās pasaules koncertzālēs skan Pētera Vaska zīmē. Pētera Vaska fonda kalendārā atzīmēti 43 koncerti, bet noteikti to ir vēl vairāk. Kopā ar tuviem un tāliem sveicējiem Komponistu un savu ilggadējo lasītāju sveic arī “Latvijas Avīze” un “Kultūrzīmes”.
Tumsu un gaismu izlīdzinot
Orests Silabriedis, muzikologs: “80. gadu beigās Mediņskolas kursabiedrenes atnesa uz skolu Pētera Vaska “Klusās dziesmas”. Tas bija kaut kas neaprakstāmi svaigs, to gribējās dziedāt no lapas, un mēs to darījām, kad vadījām kādas muzikālas kolektīvās naktis kādā nelielā Purvciema dzīvoklī. Vasks (pašu) dzīvā izpildījumā un Perts ieskaņojumos bija mūsu pirmie soļi jaunas pasaules atvēršanā.
Bija viens brīdis, kad likās – nē, šī vairs nav mana mūzika. Brīdis pārgāja, un nu ir atkal citādi. No jaunākiem opusiem virsotne liekas “Musica serena” – viss dvēseles bezgalīgums ir šajā miniatūrā. Bet nemainīgi vajag tos vecos, tos padomju laika darbus: kā “Māte saule” pa ošu gatvi dodas debesīs, kā griežas sirdī “Musica dolorosa”, turpat līdzās mesiāniskais trio “Episodi e Canto perpetuo”, lāsainā “Baltā ainava” un rezignētā “Rudens mūzika”, un nupat atklājums – līdz šim dīvainā kārtā neieskaņotā “Tokāta” divām klavierēm, ko marta beigās Liepājā nospēlēja Elīna Bērtiņa un Edgars Tomševics. “Tokātā” modernisms saplūst ar neslēpti konsonanto. Un tā līdz šodienai – tumsas un gaismas izlīdzinājums mūža garumā. Paldies, Pēteri!”
Ar autentisku klātbūtni
Kristīne Želve, režisore: “Filmējot „Musica Serena”, Pētera Vaska 70. jubilejas filmu, abas ar redaktori Ievu Rozentāli dzenājām Pēteri pa rudenīgo Dzintaru jūrmalu, cenšoties izspiest no viņa kādas dramatiskas atklāsmes par mākslinieka mokām un ciešanām. „Nav nekādu ciešanu,” Pēteris atmājās, „ir mīlestība, dabas skaistums un bezgalīga pateicība, ka varu darīt darbu, ko mīlu!” Filmu nosaucām par godu skaņdarbam, kas tajā laikā tapa un tika pirmatskaņots Somijā ar Ostrobotnijas kamerorķestri diriģenta un Pētera drauga Juha Kangas vadībā. Pēc pirmizrādes iedomājos, ka tikpat labi filmas nosaukums varēja būt „Klātbūtne” – ne tikai cits slavena Vaska skaņdarba nosaukums, bet arī Pētera paša pamatstāvoklis dzīvē – simtprocentīga, atdevīga, autentiska klātbūtne dzīvei un tieši tam mirklim, kurā Pēteris tobrīd atrodas – vai tā būtu mūzikas radīšana vai klausīšanās, dabas ainavas baudījums, maltītes ieturēšana, saruna ar draugu, kolēģi vai uz brīdi satiktu nejaušu garāmgājēju... Vai enerģisks rīta telefona zvans, lai sveiktu jubilejā vai skaistā dzīves brīdī – visu to labāko, visu skaistāko, vis vis vis! Komponista Pētera Vaska klātbūtne apņem tevi visu kā silta plauksta un uz brīdi ļauj noticēt, ka tiešām nav nekādu ciešanu, ir tikai mīlestība, skaistums un mūzika.”
Ar nesamākslotu labestību
Andris Dzenītis, E. Dārziņa mūzikas skolas absolvents, Pētera Vaska audzēknis, kompozīcijas klases pedagogs, komponists: “Pēteri Vasku uzskatu par savu dzīves skolotāju. Viņa drošā klātbūtne man ne tikai deva ticību saviem spēkiem un radošai patstāvībai, bet arī pievērsa pārdomām par mūzikas un mākslas virsuzdevumiem, sūtību, manis kā autora vietu pasaulē. Bieži ilgajās un dziļajās pārrunās es daudz mācījos, vēlāk arī – mācījos nepiekrist un izveidot savu viedokli. Joprojām, klausoties Pētera Vaska mūziku un viņu pašu runājam, nepazūd ticība tam, ka pasaulē pastāv arī labais, godīgums mākslā un mākslas cilvēku starpā, patiesa, nesamākslota labestība un vienlaikus – prasīgums, patiesības alkas. Pētera Vaska viedoklis man joprojām ir svarīgs, un atšķirībā no daudziem saviem familiāri domājošajiem jaunajiem kolēģiem viņu joprojām uzrunāju ar “jūs” un nespēju nemaz iedomāties citādi.”
Ceļā uz gaismu un ticību
Daniels Raiskins, diriģents (Slovākija): “Kad pirms vairāk nekā 25 gadiem Rīgā pirmo reizi diriģēju Pētera Vaska mūziku, uzreiz sapratu, ka šī ir viena no visdārgākajām dāvanām, ko dzīve man jebkad ir devusi! Tas, ko Pēteris rada, darbu pēc darba, nav tikai mūzika – tā ir vissirsnīgākā mīlestības apliecināšana cilvēka dvēselei, mūžīgais dabas skaistums, nelokāma ticība cieņas vērtībai, klusa, bet spēcīga garīgās dimensijas meklēšana. Viņa mūzika vada uz gaismu un ticību, tās bieži vien sāpīgo sirsnību var salīdzināt tikai ar tās grēksūdzes tīrību! Dārgais Pēteri, paldies par visiem šiem brīnišķīgās draudzības gadiem, par tavu gudrību un laipnību, pacietību un, galvenais, par tavu mūziku, kas padara šo pasauli labāku, gaišāku vietu! Šajā tavā brīnišķīgajā 80. dzimšanas dienā novēlu tev vēl daudzus veselīgus gadus, kas piepildīti ar mūziku, mīlestību un mieru! Sveiks, lai dzīvo!”
Cilvēcība, skaidrība, emocionāls spēks
Dr. Tomass Sertls, mūzikas izdevniecības “Schott Music” rīkotājdirektors (Vācija): “80. dzimšanas dienā Pēterim Vaskam izdevniecība “Schott Music” sūta vissirsnīgākos sveicienus. Viņa mūzika uzrunā ar lielu cilvēcību, skaidrību un emocionālu spēku un jau gadu desmitiem ir iedvesmojusi klausītājus visā pasaulē. Mēs lepojamies ar mūsu ilgstošo sadarbību, kas aizsākās 1991. gadā, un komponistam vēlam visu to labāko, labu veselību un vēl daudzus piepildītus gadus.”
Paldies, Pēteri Vask!
Judita Stafa, Arno Rovira un Marko Sanna, “Trio Orelon” (Vācija) mūziķi: “Mums patīk ieklausīties viņa mūzikā un to atskaņot – un nesen mums bija tā laime aprunāties ar viņu par viņa klaviertrio „Episodi e canto perpetuo”. Viņa pārdomas par mūziku un dzīvi kā mūziķim mūs dziļi aizkustināja un lika justies priecīgiem un optimistiskiem par nākotni. Paldies, Pēteri Vask, un, novēlot visu to labāko, laimīgu 80. dzimšanas dienu!”