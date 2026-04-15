#mūziķi

Klātbūtne. Mīlestība. Labestība. Sveicam komponistu Pēteri Vasku 80. jubilejā!

Diāna Jance / Latvijas Avīze
2026. gada 15. aprīlis, 08:00
"Vēroju, kā aizlido putni, pamazām krīt lapas un vēlāk pamazām koki atkal sāk zaļot. Latvijas koki ir cīnītāji," teicis komponists Pēteris Vasks.
Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Aiz loga pavasaris, kad Latvijas mežos, birztalās un pilsētās gavilē putni, sveicot mūsu Komponistu Pēteri Vasku 80. dzimšanas dienā. 2026. gada marts un aprīlis dažādās pasaules koncertzālēs skan Pētera Vaska zīmē. Pētera Vaska fonda kalendārā atzīmēti 43 koncerti, bet noteikti to ir vēl vairāk. Kopā ar tuviem un tāliem sveicējiem Komponistu un savu ilggadējo lasītāju sveic arī “Latvijas Avīze” un “Kultūrzīmes”.

Tumsu un gaismu izlīdzinot

Orests Silabriedis, muzikologs: “80. gadu beigās Mediņskolas kursabiedrenes atnesa uz skolu Pētera Vaska “Klusās dziesmas”. Tas bija kaut kas neaprakstāmi svaigs, to gribējās dziedāt no lapas, un mēs to darījām, kad vadījām kādas muzikālas kolektīvās naktis kādā nelielā Purvciema dzīvoklī. Vasks (pašu) dzīvā izpildījumā un Perts ieskaņojumos bija mūsu pirmie soļi jaunas pasaules atvēršanā.

Bija viens brīdis, kad likās – nē, šī vairs nav mana mūzika. Brīdis pārgāja, un nu ir atkal citādi. No jaunākiem opusiem virsotne liekas “Musica serena” – viss dvēseles bezgalīgums ir šajā miniatūrā. Bet nemainīgi vajag tos vecos, tos padomju laika darbus: kā “Māte saule” pa ošu gatvi dodas debesīs, kā griežas sirdī “Musica dolorosa”, turpat līdzās mesiāniskais trio “Episodi e Canto perpetuo”, lāsainā “Baltā ainava” un rezignētā “Rudens mūzika”, un nupat atklājums – līdz šim dīvainā kārtā neieskaņotā “Tokāta” divām klavierēm, ko marta beigās Liepājā nospēlēja Elīna Bērtiņa un Edgars Tomševics. “Tokātā” modernisms saplūst ar neslēpti konsonanto. Un tā līdz šodienai – tumsas un gaismas izlīdzinājums mūža garumā. Paldies, Pēteri!”

Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Ar autentisku klātbūtni

Kristīne Želve, režisore: “Filmējot „Musica Serena”, Pētera Vaska 70. jubilejas filmu, abas ar redaktori Ievu Rozentāli dzenājām Pēteri pa rudenīgo Dzintaru jūrmalu, cenšoties izspiest no viņa kādas dramatiskas atklāsmes par mākslinieka mokām un ciešanām. „Nav nekādu ciešanu,” Pēteris atmājās, „ir mīlestība, dabas skaistums un bezgalīga pateicība, ka varu darīt darbu, ko mīlu!” Filmu nosaucām par godu skaņdarbam, kas tajā laikā tapa un tika pirmatskaņots Somijā ar Ostrobotnijas kamerorķestri diriģenta un Pētera drauga Juha Kangas vadībā. Pēc pirmizrādes iedomājos, ka tikpat labi filmas nosaukums varēja būt „Klātbūtne” – ne tikai cits slavena Vaska skaņdarba nosaukums, bet arī Pētera paša pamatstāvoklis dzīvē – simtprocentīga, atdevīga, autentiska klātbūtne dzīvei un tieši tam mirklim, kurā Pēteris tobrīd atrodas – vai tā būtu mūzikas radīšana vai klausīšanās, dabas ainavas baudījums, maltītes ieturēšana, saruna ar draugu, kolēģi vai uz brīdi satiktu nejaušu garāmgājēju... Vai enerģisks rīta telefona zvans, lai sveiktu jubilejā vai skaistā dzīves brīdī – visu to labāko, visu skaistāko, vis vis vis! Komponista Pētera Vaska klātbūtne apņem tevi visu kā silta plauksta un uz brīdi ļauj noticēt, ka tiešām nav nekādu ciešanu, ir tikai mīlestība, skaistums un mūzika.”

Ar nesamākslotu labestību

Andris Dzenītis, E. Dārziņa mūzikas skolas absolvents, Pētera Vaska audzēknis, kompozīcijas klases pedagogs, komponists: “Pēteri Vasku uzskatu par savu dzīves skolotāju. Viņa drošā klātbūtne man ne tikai deva ticību saviem spēkiem un radošai patstāvībai, bet arī pievērsa pārdomām par mūzikas un mākslas virsuzdevumiem, sūtību, manis kā autora vietu pasaulē. Bieži ilgajās un dziļajās pārrunās es daudz mācījos, vēlāk arī – mācījos nepiekrist un izveidot savu viedokli. Joprojām, klausoties Pētera Vaska mūziku un viņu pašu runājam, nepazūd ticība tam, ka pasaulē pastāv arī labais, godīgums mākslā un mākslas cilvēku starpā, patiesa, nesamākslota labestība un vienlaikus – prasīgums, patiesības alkas. Pētera Vaska viedoklis man joprojām ir svarīgs, un atšķirībā no daudziem saviem familiāri domājošajiem jaunajiem kolēģiem viņu joprojām uzrunāju ar “jūs” un nespēju nemaz iedomāties citādi.”

Ceļā uz gaismu un ticību

Daniels Raiskins, diriģents (Slovākija): “Kad pirms vairāk nekā 25 gadiem Rīgā pirmo reizi diriģēju Pētera Vaska mūziku, uzreiz sapratu, ka šī ir viena no visdārgākajām dāvanām, ko dzīve man jebkad ir devusi! Tas, ko Pēteris rada, darbu pēc darba, nav tikai mūzika – tā ir vissirsnīgākā mīlestības apliecināšana cilvēka dvēselei, mūžīgais dabas skaistums, nelokāma ticība cieņas vērtībai, klusa, bet spēcīga garīgās dimensijas meklēšana. Viņa mūzika vada uz gaismu un ticību, tās bieži vien sāpīgo sirsnību var salīdzināt tikai ar tās grēksūdzes tīrību! Dārgais Pēteri, paldies par visiem šiem brīnišķīgās draudzības gadiem, par tavu gudrību un laipnību, pacietību un, galvenais, par tavu mūziku, kas padara šo pasauli labāku, gaišāku vietu! Šajā tavā brīnišķīgajā 80. dzimšanas dienā novēlu tev vēl daudzus veselīgus gadus, kas piepildīti ar mūziku, mīlestību un mieru! Sveiks, lai dzīvo!”

Cilvēcība, skaidrība, emocionāls spēks

Dr. Tomass Sertls, mūzikas izdevniecības “Schott Music” rīkotājdirektors (Vācija): “80. dzimšanas dienā Pēterim Vaskam izdevniecība “Schott Music” sūta vissirsnīgākos sveicienus. Viņa mūzika uzrunā ar lielu cilvēcību, skaidrību un emocionālu spēku un jau gadu desmitiem ir iedvesmojusi klausītājus visā pasaulē. Mēs lepojamies ar mūsu ilgstošo sadarbību, kas aizsākās 1991. gadā, un komponistam vēlam visu to labāko, labu veselību un vēl daudzus piepildītus gadus.”

Paldies, Pēteri Vask!

Judita Stafa, Arno Rovira un Marko Sanna, “Trio Orelon” (Vācija) mūziķi: “Mums patīk ieklausīties viņa mūzikā un to atskaņot – un nesen mums bija tā laime aprunāties ar viņu par viņa klaviertrio „Episodi e canto perpetuo”. Viņa pārdomas par mūziku un dzīvi kā mūziķim mūs dziļi aizkustināja un lika justies priecīgiem un optimistiskiem par nākotni. Paldies, Pēteri Vask, un, novēlot visu to labāko, laimīgu 80. dzimšanas dienu!”

Debesu mirdzums – mūzikā

Juha Kangass, diriģents (Somija): “Dārgais draugs un dvēseles radiniek, Pēteri! Mani sirsnīgākie apsveikumi tev, kurš ar savu mūziku var attēlot debesu mirdzumu un, kad nepieciešams, baiso elli. Mūsu draudzība un sadarbība ilgst jau 35 gadus, tā sākās ar tavu Stīgu simfonijas (Pirmās simfonijas) pirmatskaņojumu. Šo gadu laikā man bijis liels prieks diriģēt vai ierakstīt 21 tavu kompozīciju kopā ar aptuveni 40 orķestriem, aptuveni 150 dažādos izpildījumos. Esmu izbaudījis katru mirkli. Paldies par šo kopīgo ceļojumu. Vēlu tev daudz laimīgu un veselīgu gadu, mūsu ceļojumam turpinoties. Sveicieni!”

Dziļi jēgpilna sadarbība

Ostrobotnijas kamerķestris (Somija): “Dārgais Pēteri, ar tevi gadu desmitiem ilgi Ostrobotnijas Kamerorķestris ir baudījis dziļi jēgpilnu sadarbību. Bijusi gan privilēģija, gan prieks iedzīvināt tavu ievērojamo mūziku, bagātinot mūsu programmu Kokolā un tālu ārpus tās. Esam dziļi pateicīgi par šo ilgstošo saikni un daudzajiem kopīgi pavadītajiem nozīmīgajiem muzikālajiem mirkļiem. Vēlam brīnišķīgu dzimšanas dienu un vēl daudzus iedvesmas un mūzikas pilnus gadus.”

Mīlestība kā mūzikas avots

Mihaels Perts, Arvo Perta dēls un Perta centra vadītājs (Igaunija): “Pēteris Vasks ir komponists, kuru ar manu tēvu komponistu Arvo Pertu saista neredzami pavedieni – kopīga jūtība un kopīga tieksme meklēt harmoniju un skaistumu mūzikā, kas sniedzas tālāk par cilvēcisko. Abu viņu darbu centrā ir vienkāršs un būtisks avots: mīlestība. Arvo Perta un visa Arvo Perta centra vārdā novēlu Pēterim Vaskam vēl daudzus radošas iedvesmas gadus, lai ar savu mūziku viņš varētu turpināt veidot pasauli labāku un gaišāku.”

“Paldies par jūsu mākslu!”

Maksims Risanovs, diriģents un altists (Ukraina): “Jūtos lepns būt tas, kurš reiz Pēterim Vaskam pasūtīja “Viola Concerto”, kas izrādījās patiess šedevrs, skaistuma un dramatisma pilns. Alta koncertu repertuārā tas ir gluži kā zelta stienis. “Viola Concerto” pašlaik tiek atskaņots visā pasaulē, un man ir gods pastāvīgi saņemt sajūsmas pilnus komentārus no visdažādākajiem cilvēkiem. Dārgais Pēteri, paldies par jūsu mākslu! Lai Dievs jūs svētī!”

Latviešu tautas dvēsele

Dita Krenberga, flautiste: “Pētera Vaska mūzika ir latviešu tautas dvēsele un sirdsapziņa. Esmu pateicīga par komponista "Ainavu ar putniem" flautas solo un viņa Flautas koncertu, kuri ieņem nozīmīgu vietu manā koncertu repertuārā. Novēlu mūsu izcilajam komponistam daudz radoša prieka un iedvesmas arī turpmāk.”

Klusums un iedvesma

Juris Rubenis, teologs, kontemplācijas skolotājs: “Pēteris Vasks ir ne tikai izcils komponists, bet arī viens no Latvijas iedvesmojošākajiem cilvēkiem. Man prātā iespiedušies viņa sacītie vārdi pēc kāda meditācijas retrīta Lūžņā: “Visskaistākā mūzika ir klusums.” Jā, ir dziļi, dziļi jāieklausās klusumā, mūsu eksistences dzīlēs, lai dzimtu mūzika, kas patiesi iedvesmo. Sirsnīgi sveicu jubilāru!”

“Rāda mūsu dārgo zemi un mūs pašus”

Reinis Zariņš, pianists: “Mūsu Pēteris savā mūzikā mums rāda mūsu dārgo zemi un mūs pašus – tādus, kādi esam dziļumos, pie saknēm. Ar cerībām un skumjām, un dažiem godbijīgas klusēšanas brīžiem, kad aptveram Radītāja klātbūtni un to, cik esam niecīgi un reizē dārgi Viņam. Pēteris redz, ka arī visa mūsu skaistā daba čivina, pilna Dievatziņas, tādējādi rādot cilvēkiem piemēru. Un Pēteris šo redzēto parāda arī mums – gan mūzikā, gan dzīvē, meklējot dzīvot celsmīgi savas tautas vidū.”

Ieteiktie raksti

Moderna un sarežģīta, smalka un dziļa

Anatolijs Vasiļkovskis, "Kijivas solistu" mākslinieciskais vadītājs (Ukraina): “Esmu ļoti priecīgs, ka man ir iespēja apsveikt, iespējams, visspožāko Latvijas komponistu. Mana iepazīšanās ar Pēteri Vasku notika pirms vairākiem gadiem, kad Ukrainas Nacionālais kameransamblis "Kijivas solisti" kopā ar Maksimu Risanovu atskaņoja viņa koncertu altam. Šajā koncertā Kijivā Pēteris bija klāt, un mēs kļuvām par draugiem. Arī pats esmu altists, tāpēc zinu, ka tik patiesi skaisti un dziļi darbi kā Vaska “Viola Concerto” altam ir patiešām reti sastopami. Pētera Vaska mūzika man kļuva par īstu atklājumu, viņa muzikālā valoda ir moderna un sarežģīta, bet vienlaikus saprotama arī parastajiem klausītājiem – smalka un dziļa, neatstājot vienaldzīgu nevienu. Pie viņa darbu atskaņošanas vēlos atgriezties atkal un atkal! Apsveicu jūs, Maestro, jubilejā! Vēlu labu veselību, spēku un neizsīkstošu enerģiju radīt un dot cilvēkiem iespēju baudīt jūsu mākslu!”

Foto: No arhīva

Ceļš uz gaismu

Guntis Kuzma, Liepājas Simfoniskā orķestra (LSO) galvenais diriģents un mākslinieciskais vadītājs: “LSO vārdā sirsnīgi sveicu Pēteri Vasku nozīmīgajā jubilejā! Mūziķiem un klausītājiem jūsu mūzika allaž ir kā ceļš uz gaismu, tā ir dziļa, patiesa un garīgi spēcinoša, kas spēj vienot. Katru reizi, pieskaroties kādam no jūsu skaņdarbiem, apstājas laika sajūta, jo šajā mūzikā ir mūžības un mīlestības stars.

Liepājas Simfoniskajam orķestrim vienmēr ir bijis gods atskaņot jūsu darbus, kuros tik spilgti atklājas cilvēka trauslums un cerība. Novēlam jums neizsīkstošu radošu iedvesmu un arvien jaunus skaņdarbus, kuri turpina iedvesmot mūs un klausītājus visā pasaulē.”

Foto: Karīna Miezāja / Latvijas Mediji

Arī Aizputes Mūzikas skolai – 80

Elza Bādere, Aizputes Mūzikas skolas vijoles spēles pēdējās klases audzēkne: “Pētera Vaska skaņdarba “Mazā vasaras mūzika” V daļa nav no vieglajām, bet mani uzrunā ar savu dinamiskumu un rotaļīgo noskaņu. Tas atgādina vasaras vakaru pirms negaisa tuvošanās. Brīžiem jūtams nemiers un spriedze, bet īpaši patīk nobeigums, kas atrisinājumā rada mieru un līdzsvaru.” Zīmīgi, ka skola dibināta komponista dzimšanas gadā – tālajā 1946. gadā. Savam izcilajam absolventam skola vēl labu veselību un daudz radošu mirkļu arī turpmāk.”

Gaišums un pārpasaulība

Ināra Kolmane, režisore: “Ar Pēteri Vasku man ir bijusi laime sastrādāties filmas “Bille” tapšanā. Biju ļoti nobijusies, jo atsevišķām epizodēm mūziku diezgan graizījām, bet tad komponistu ielūdzām uz studiju, viņš atbrauca un darbu papildināja ar saviem ieteikumiem. Radošajā procesā tas bija vienkārši brīnišķīgs brīdis!

Vaska mūzika man vienmēr bijusi svarīga, tā ir tik pārpasaulīga, ka bez dziļa aizkustinājuma un emocionāla pārdzīvojuma to nemaz nespēju klausīties. Pēteris Vasks ar savu labestību, gaišumu un atvērtību ir unikāls arī kā personība, vairāk tādu cilvēku Latvijai! Daudz laimes jubilāram, gaidīsim daudz jaunu skaņdarbu!”

Vislatviskākais komponists

Vestards Šimkus, pianists: “Sveicu mūsu laika ievērojamāko un dižāko latviešu komponistu! Mūsu pazīšanās aizsākās manu astoņu gadu vecumā, kad pirmo reizi pieklauvēju pie Pētera Vaska klases durvīm Emila Dārziņa mūzikas skolā, lai parādītu savus mazos, pieticīgos sacerējumus klavierēm, un nu daudzus gadus varu būt pagodināts sevi saukt par komponista domubiedru mūzikā. Spēlējot bieži pārņem sajūta, it kā viņa mūziku būtu rakstījis pats, it sevišķi ciklu “Gadalaiki”, kuru pilnībā savulaik pirmatskaņoju un arī ierakstīju albumu. Tas raksturo domubiedra sajūtu, kāda vien var būt starp diviem vienā laikā dzīvojošiem dažādu paaudžu mūziķiem. Pazīstot Pēteri Vasku arī kā cilvēku, zinu, cik ļoti viņš mīl Latviju, cik ļoti mīl Latvijas dabu un tās ainavu, skaņas un krāsas. Sevišķi pavasaros esmu pamanījis, ka putnu dziesmas mežā jau daudzus gadus sadzirdu kā Pētera Vaska mūzikas skaņas – viņam putnu balsis mūzikā izdevies notvert kā nevienam citam! Pētera Vaska mūzika ir vislatviskākā mūzika, kādu vien varam iedomāties.”

Kluss, bet spēcīgs kliedziens

Andis Karelis, NBS orķestru galvenais diriģents: “Latvijas Bruņoto spēku mūziķi Pēteri Vasku izjūtu kā ļoti nozīmīgu Latvijas vizītkarti pasaules mūzikā. Uz lielākajām skatuvēm izskan komponista mūzika, kas fantastiski ataino gan Latvijas dabu, gan Latvijas garīgumu, kā arī pastāsta Latvijas vēsturi. Turklāt komponists piedzīvojis Latvijas okupācijas periodu un viņa mūzika vairākām paaudzēm kalpojusi kā sava veida pretošanās zīme, kā kluss, bet spēcīgs kliedziens. Vēl, domājot par okupācijas laiku, Pētera Vaska mūzika ir ļoti svarīgs, stiprinošs elements režisores Dzintras Gekas filmām par mūsu nācijas ļoti melno periodu Sibīrijā. Komponista mūzika filmās gan pasvītro un izceļ okupācijas notikumu traģiskumu, gan arī spēj atvieglot upuru ciešanas, turklāt spēj arī palīdzēt saprast, kāpēc mums izdevās okupācijas laiku pārdzīvot, kāpēc mēs joprojām esam un būsim.”

“Zīmes, ko ar vārdiem neizskaidrot”

Sigvards Kļava, diriģents: “Aizpute ir maza, brīnišķīga vieta, par kuru Pēterim pašam ir liels atmiņu stāsts. Koncerts 16. aprīlī pavērs durvis uz pirmavotiem un mums pašiem, un mazajai Sv. Jāņa baznīcai gan tiešā gan pārnestā nozīmē pieslēgsies muzikālā pasaule – to translēs visā Eiropā. Patiess emociju lādiņš skaistajā un skaidrajā mazumiņā bieži rodams vairāk nekā ļoti prestižā un stiklotā koncertzālē.

Sajūtas, izdzīvojot Pētera Vaska mūziku, ir tikpat mainīgas kā ūdens upē – materiāls it kā tas pats, bet pirms 30 gadiem mūziku izjutu pavisam savādāk nekā tagad. Katrā ziņā pieskaršanās viņa mūzikai ir ar laika rituma zīmi, tā nav iekonservēta. Jaunāks cilvēks savos pārdzīvojumos grib būt maksimāli saraudināts un asarains, bet vienkāršotā apskaidrība, kura, atskaņojot viņa mūziku, pārņem tagad, ir kā milzīga kvalitātes zīme. Vaska mūzikā ir iekodētas zīmes, ko ar vārdiem vienkārši neizskaidrot. Esmu laimīgs dzīvot vienā brīdī, vienā laikmetā un vienā zemē ar Pēteri Vasku kā personību un kalpot komponista radītajai mūzikai.”

Turpini lasīt
