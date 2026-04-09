Ķekavas novadā Lieldienu laikā kāds autovadītājs radījis bīstamu situāciju uz ceļa, izbraucot priekšā policijas transportlīdzeklim, informē novada pašvaldības policija.
Incidents noticis Baložos, kur BMW vadītājs ignorējis ceļa zīmes prasības un izbraucis operatīvā transportlīdzekļa priekšā, tādējādi radot reālu avārijas risku. Policisti nekavējoties reaģēja un transportlīdzekli apturēja.
Pārbaudes laikā konstatēts, ka vadītājs pie stūres sēdies alkohola reibumā — viņa izelpā fiksēta gandrīz viena promile alkohola. Tāpat noskaidrots, ka personai nav derīgas vadītāja apliecības.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess, kā arī fiksēti vairāki administratīvie pārkāpumi.
Pašvaldības policija uzsver, ka šāda rīcība apdraud ne tikai pašu vadītāju, bet arī citus satiksmes dalībniekus. Likumsargi aicina iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt savus lēmumus un nesēsties pie stūres alkohola reibumā.
