Jānis Peters reiz rakstīja: "Agrāk uz Tukumu/ braucu pēc smukuma./ Nu braucu uz Tukumu/nervus pirkt." Uz Tukumu joprojām var braukt pēc smukuma, varbūt arī pēc jauniem nerviem, bet pilnīgi noteikti uz Tukumu var braukt pēc literatūras! Un ja citkārt nesanāk laika, tad aprīlī jau trešo gadu pēc kārtas pagaidām vienīgajā Latvijas UNESCO Literatūras pilsētā Tukumā notiek īsts literārais umurkumurs jeb festivāls "Uz Tukumu pēc literatūras!", ko atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
Šogad festivāls neatkāpjas no tradīcijām, bet programmā ieviesti arī jauninājumi, kur kā ķirsis uz kūkas iekļautas "Jaunpils rakstnieku pils" aprīļa rezidentes.
Festivālu 9. aprīlī plkst. 18 atklās jaunatklājums – "Noslēpumu diena", kad leģendu, detektīvu un mistikas cienītājus pulcēs rakstniece un žurnāliste Lāsma Gaitniece, atklājot vēl nedzirdētas nianses par savulaik tautas dievinātā dziedātāja Andreja Lihtenberga mīklainās nāves apstākļiem. Padomju varas kacinātājs Lihtenbergs 1979. gada 20. janvārī izgāja no mājām Lapmežciemā, kas tolaik bija Tukuma rajonā, un pazuda bez vēsts. Lāsma Gaitniece ir divu grāmatu "Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē" autore. Strādājot pie otrās daļas, viņas uzmanību saistīja Lihtenberga gadījums. "Man viņš nekad nav bijis "gadījums", bet gan reāls cilvēks, kura liktenim un ciešanām ļoti jūtu līdzi," festivāla organizatoriem atklāj Gaitniece. Viņu urdījusi vēlme parakties dziļāk šajā "gadījumā", līdz sakrājās materiāls pilnvērtīgai grāmatai. "Tas ir Lihtenberga dzīvesstāsts, bet pēdējā nodaļa veltīta tieši piecām nedēļām pēc dziedātāja pazušanas un līķa atrašanas. Kur līķis bija šīs piecas nedēļas?" jautā rakstniece un jautāja laikabiedri, kas neticēja versijai par pašnāvību. Darbu pie grāmatas "Andrejs Lihtenbergs. Un neņem līdzi neko" (izdevniecība "Latvijas Mediji") rakstniece pabeigs tieši Jaunpilī, bet festivāla apmeklētājiem būs ekskluzīva iespēja vēl pirms grāmatas iznākšanas satikt autori un izjautāt par detaļām, kas, iespējams, palikušas pat ārpus grāmatas lappusēm.
Piektdienas festivālā ierasti ir Radošās dienas, 10. aprīlī plkst. 15 prozas meistardarbnīcu vadīs dzejniece, radošās rakstīšanas skolotāja Inga Pizāne, bet vakarā vēl viens jauninājums – festivāls atgriežas pie reiz Tukumā aizsākta diskusiju cikla "Mīla un tarakāni latviešu gaumē". Tarakānus tukumnieki meklē latviešu literatūras klasikas darbos, kas ir vai nu iestudēti, vai ekranizēti, no neierastām šķautnēm ķidājot cilvēku attiecības un rīcības motīvus. "Zem lupas" ieraudzītie jaunatklājumi līdz šim vispārpieņemti vērtēto darbu mēdz apgriezt otrādi, nekā par to ierasts domāt un kā mācīts skolā.
Šogad mīlu un tarakānus Tukums preparēs izcilā dramaturga Harija Gulbja lugā "Cīrulīši", kas iestudēta neskaitāmas reizes, bet ko daudzi atceras tieši kā filmu ar Veltu Līni Zelmas lomā (režisors Oļģerts Dunkers). Tomēr pirmavots ir Gulbja luga. Pāris mēnešus pirms nāves jautāts, vai lugas prototipi noskatīti dzimtajā Tumē, dramaturgs tukumniecei Gunai Rozei atklāja, ka tā vis nav – prototipi nav tukumnieki. Bet lugas iecere gan radusies, kad jaunības mājas Tumē nolemts pārdot. Diskusijā par "Cīrulīšiem" piedalīsies Nacionālā teātra aktrise Lāsma Kugrēna – Edmunda Freiberga iestudējuma Zelma, tāpat arī mūsdienu dramaturģe, aktrise, sieviešu "Stand up" komiķe Aiva Birbele un, tāpat kā cikla aizsākumos, psihoterapeite Ineta Lazdāne. Diskusiju vadīs Guna Roze.
Visa sestdiena, 11. aprīlis, veltīta literārajiem dueļiem, kas ir festivāla vizītkarte un kulminācija. Šķiet, nekas vairs nevar pārspēt pagājušā gada dueli, kad dzirksteles šķīda starp diviem dzejniekiem, kas dzimuši vien ar dažu dienu starplaiku, – cēsnieku Jāni Rokpelni un tukumnieku Gvido Dragi. Arī šogad duelēsies dažādu žanru literāti, kā vienmēr – mājinieks ar viesi. Un – kas zina – varbūt visspraigākā viedokļu cīņa izvērsīsies tieši šogad?
Festivāla izskaņā būs Noslēgums – rakstnieka un aktiera Ērika Vilsona dzejstunda "Sapņu pīpe".
"Uz Tukumu pēc literatūras" aicināti visi, kas raksta, lasa, klausās un domā. Ieeja visos pasākumos bez maksas.
Uzziņa
Literārie dueļi 11. aprīlī:
- Plkst. 11 – Psiholoģiskā proza – viese Inga Gaile un mājiniece Liene Millere.
- Plkst. 12.15 – Vēsturiskā proza – viesis Ēriks Vilsons un tukumnieks Guntis Tālers.
- Plkst. 13.30 – Filozofiskā dzeja – viesis Žebers un mājiniece Iveta Šimkus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu