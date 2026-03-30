Nepilni trīsdesmit gadi militārajā dienestā štāba bataljona komandierei pulkvedei Antoņinai Bļodonei pagājuši interesanti un daudzveidīgi, aizvien pieaugot apziņai par Latvijas bruņoto spēku pieaugošo varējumu un gatavību nepieciešamības gadījumā izpildīt savus pamatuzdevumus. Intervijā pulkvede stāsta par štāba bataljonu un dalās pārdomās par karu Ukrainā.
Cik nozīmīga vieta bruņotajos spēkos ir štāba bataljonam – vai to nāktos uzskatīt par nozīmīgāko un svarīgāko? Kādi ir šīs vienības pienākumi?
A. Bļodone: Man nekad nav paticis salīdzināt, kas ir svarīgākais un kas nesvarīgākais. Tāpat kā ģimenē – kurš no bērniem ir mīļākais vai gudrākais. Tā nekad nesalīdzinām, arī bruņotajos spēkos. Mēs, regulāro spēku vienības un Zemessardze, esam vienoti. Manā izpratnē mums katram ir savi specifiski uzdevumi, nevaram teikt, ka esam labāki vai sliktāki. Bet ar ko tad īpašs ir štāba bataljons? Esam visvecākā regulāro spēku vienība, mums tāpat kā mūsu valstij ir divas gadadienas: dibināšanas un atjaunošanas gadadiena. Esam nodibināti 1919. gadā, kad izveidojās Latvijas armija, kā komendatūras rota – bija nepieciešams, kas to sargā. Pirmais mūsu darbs bija apsardze, tas nācis līdz mūsu dienām un to mēs arī darām, tas ir daļa no ceremoniāliem uzdevumiem. Līdz ar to mūsu bataljonā redzamākā ir godasardzes rota, ko redzam ne tikai pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils, bet arī visos valsts un NBS līmeņa ceremoniālajos pasākumos, tajā skaitā arī parādēs. Štāba bataljonam uzticēto uzdevumu skaits, gadiem ejot, ir pieaudzis, papildus ceremoniālajiem uzdevumiem mēs arī nodrošinām NBS komandvadību un realizējam arī Valsts aizsardzības dienestu. Štāba bataljons ir unikāls – esam daudzfunkcionāla vienība, skaitliski neesam lielākā, drīzāk starp mazākajām, bet uzdevumi ir ļoti specifiski. Ja NBS varētu salīdzināt ar cilvēka ķermeni, tad Nacionālo bruņoto spēku komandieris ar Apvienoto štābu būtu galva, kas dod uzdevumus un vadlīnijas ķermenim, tas ir, Regulārajiem spēku veidiem un Zemessardzei, kā aizsargāt Latviju. "Galva" komandē "ķermeni" gan miera laikā, gan militārajās mācībās, gatavojoties krīzes laikam. Savukārt Štāba bataljonam jānodrošina apstākļi, lai "galva" varētu strādāt. Mēs nodrošinām komandvadību, tas nozīmē – sakarus, visas informācijas sistēmas, gan klasificētās, gan neklasificētās, lai apvienotais štābs var komunicēt ar sadarbības partneriem un pakļautajām vienībām. Un papildus mēs nodrošinām Apvienotā štāba apsardzi, apgādi, pārdislokāciju.
Publiski pieejamie dati pauž, ka bataljons nodrošina komandpunkta darbību.
Jā, NBS komandpunkts ir Apvienotā štāba elements, tāpēc bataljons nodrošina arī tā nepārtrauktu darbību. Ne pašu intelektuālo kapacitāti, tas ir, personālu, kas tur strādā, bet sakarus. Tas ir miera laika uzdevums. Krīzes laikā uzdevums būs plašāks un komplicētāks. Protams, mūsu tāpat kā visa NBS pamatuzdevums ir gatavoties kara laikam. Neviens to karu negrib, bet mūsu uzdevums ir gatavoties gadījumam, ja kas… Mums jādara viss, lai mēs būtu gatavi efektīvi nodrošināt Latvijas aizsardzību. Tāpēc mēs nepārtraukti izstrādājam NBS darbības plānus visām iespējamajām draudu situācijām, izmēģinām tos militārajās mācībās, nepieciešamības gadījumā mainām vai uzlabojam.