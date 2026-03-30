"Ko man kā civilajai personai būtu vēlams iemācīties, lai labāk sagatavotos nopietnai krīzei jeb karam?"
Atis Klimovičs: Bruņotie konflikti nesaudzē arī civiliedzīvotājus, tie bieži vien pakļauti briesmām pat vairāk nekā karavīri, jo nezina, kā izturēties ārkārtas situācijās. Tomēr ir virkne būtisku zināšanu, kas uzskatāmas par noderīgām it visiem. Sevišķi svarīga ir prasme sniegt pirmo palīdzību kā citiem, tā nepieciešamības gadījumā arī sev. Šādas zināšanas ir aktuālas ne tikai bruņotu konfliktu apstākļos, tās jebkuram civiliedzīvotājam noderēs gluži parastā mierlaiku dzīvē, piemēram, sastopoties ar autoavārijā cietušām personām. Kā man stāstījuši ukraiņi, vēlams sevi uzturēt labā fiziskajā kondīcijā, arī tas palīdz pārvarēt grūtības, noturēties pašam un, ja nepieciešams, sniegt palīdzību citiem.
"Esmu pārliecināts, ka nespēju būt karavīrs, bet kara gadījumā vēlos būt noderīgs, ko man darīt?"
Atis Klimovičs: Iespējams, ka sevi esat norakstījis par ātru – gan rezervistos, gan zemessargos neredzēsiet vienīgi 20–30 gadus uztrenējušos sportistus, varbūt tomēr ir vērts pieteikties un pārbaudīt savas spējas. Ja tomēr uzskatāt, ka nevarat ņemt ieroci rokās, ir daudz dažādu iespēju, kā pārdomāt savu rīcību iespējamajā kara situācijā. Ukrainas karš sniedzis labu mācību un izpratni latviešiem par to, cik milzīga nozīme ir brīvprātīgajiem. Bez viņu palīdzības režīmā 24/7 jeb caurām diennaktīm gādājot palīdzību armijai, kā saka ukraiņu karavīri, fronti nebūtu iespējams noturēt. Tagad Latvijā pieņemts lēmums par zemessargu atbalstītājiem – visticamāk, tā varētu kļūt par ļoti noderīgu ierosmi. Ieteicams sazināties ar tuvāko Zemessardzes bataljonu, lai iegūtu informāciju par to.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
