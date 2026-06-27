Johanna Pankova ir Vācijas laikraksta "Lübecker Nachrichten" Kultūras nodaļas redaktore, kas divus mēnešus pieredzes apmaiņas programmas ietvaros strādāja Latvijā. Tiecoties izzināt Latvijas kultūras norises un tradīcijas, Johanna vēlējās paviesoties Liepājā un savām acīm redzēt nākamo Eiropas kultūras galvaspilsētu. 

Viņas "skatu no malas" uz vēju pilsētu un tās iecerēm kultūras jomā piedāvājam arī "Latvijas Avīzes" lasītājiem.

2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta būs Liepāja. Savas attīstības paradoksus Liepāja iecerējusi pārvērst programmā. Viesojoties Liepājā, man bija iespēja redzēt, kā bijusī militārā zona kļūst par kultūras vietu, bet rūpniecības teritorija – par zaļu oāzi.

Parastas noliktavas, rūpniecības zonas un lielveikali: tas ir pirmais, ko redz ceļotāji. Liepājas sirdī dominē koka fasādes, daudzas mājas sagrauzis laika zobs: ķieģeļi drūp, daži logi aiznagloti skaidu plātnēm. Starp tām – ēkas ar atjaunotām verandām, kas tiek izīrētas kā brīvdienu mājas.

Centrā, vēsturiskajā tirgus paviljonā, tirgotāji pārdod gaļu, smalkmaizītes, tējkannas un ziepes, bet tā pašā vidū kādā stendā tiek piedāvāta kafija no spīdīga profesionālā kafijas automāta.

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