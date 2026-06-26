"Latvijas Bizness" turpina pētīt, kā situācijai pielāgojas un izdzīvo Latvijas zemnieki un kooperatīvi – publikācijai par norisēm Latgalē tagad seko saruna par Kurzemes zemniekiem.  

"Eiropā un Latvijā bez pārtikas nepaliksim, taču daudziem pirkumu prioritātes nāksies mainīt, jo cenas veikalos augs. Rudens arī rādīs, cik zemnieku vispār turpinās saimniekošanu laukos. Iespējams, ka daudzi to ierobežos vai pārstās, jo, piemēram, augkopībā šis jau ir ceturtais smagais gads pēc kārtas. Pat profesionāls lauksaimnieks savā saimniecībā nevar visu ietekmēt, pat arī tāds, kurš principā prot izaudzēt visu, kas mūsu platuma grādos aug," vērtē lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Durbes grauds" valdes priekšsēdētājs Sandris Bēča.

Kurzemnieku kooperatīvs darbojas jau 23 gadus un šobrīd apvieno vairāk par 230 biedriem, kuri kopumā apsaimnieko apmēram 35 000 ha. "Durbes grauda" vadītājs rēķina, vidējais saimniecības lielums esot aptuveni 150 ha, jo kooperatīvā pakalpojumu saņēmējiem saimniecību platības esot diapazonā no pieciem līdz 1500 ha. Gada apgrozījums kooperatīvam pēdējā laikā nostabilizējies aptuveni 30 miljoni eiro gadā, ierindojot to starp lielākajiem uzņēmumiem ne tikai Dienvidkurzemes novadā, bet arī starp 500 lielākajiem uzņēmumiem Latvijā.

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