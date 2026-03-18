Līdz 2026. gada 13. martam Valsts ieņēmumu dienests bija saņēmis jau 465 507 gada ienākumu deklarācijas, kopumā iedzīvotājiem pārmaksāto nodokļu, kā arī veselības un izglītības izdevumu veidā bija atmaksāti jau 29,92 miljoni eiro.
Ja vērtē pēc 2025. gada datiem, kad ienākumu deklarācijas iesniedza 917 000 iedzīvotāju, šobrīd esam aptuveni šī procesa vidusdaļā – puse jau iesniegusi, puse vēl gatavojas to izdarīt. Pamanāms arī tas, ka pārmaksāto nodokļu un veselības un izglītības izdevumu apjomi, ko valsts atmaksā iedzīvotājiem, ir krietni mazāki. Pērn, saņemot nepilnu miljonu ieņēmumu deklarāciju, valsts atmaksāja iedzīvotājiem 311 miljonus pārmaksāto nodokļu. Savukārt šogad – līdz šim brīdim, saņemot apmēram uz pusi mazāku deklarāciju skaitu, atmaksājamā summa samazinājusies 10 reizes – līdz nepilniem 30 miljoniem. Ja deklarāciju iesniegšanas process turpināsies ar tādiem pašiem rezultātiem kā līdz šim, summa, kuru valsts atmaksā iedzīvotājiem, varētu būt ap 60 miljoniem eiro agrāko 300 miljonu vietā. Tiesa gan, šogad vismaz pagaidām publiski nav dzirdētas sūdzības par gadījumiem, kad iedzīvotājiem pēc ienākumu deklarāciju iesniegšanas jāpiemaksā vēl papildus nodokļi valstij – pērn tādu gadījumu bija samērā daudz un valsts iekasēja papildus nodokļu veidā 92,5 miljonus eiro.
Būtiskās atšķirības datos skaidrojamas ar notikušajām normatīvo aktu izmaiņām. Svarīgākās notikušās izmaiņas ir četras. Pirmkārt, likvidēts galvenais iemesls, kādēļ gada laikā veidojās nodokļu pārmaksas vai nodokļu parādi, – diferencētais jeb prognozētais neapliekamais minimums, tas aizstāts ar vienotu, fiksētu neapliekamo minimumu neatkarīgi no personas ienākumu apmēra – 510 eiro mēnesī, kas bija spēkā 2025. gadā. Līdz ar to 2025. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokli no atalgojuma varēja ieturēt precīzāk jau mēneša griezumā un gada beigās daļai iedzīvotāju pārmaksa neveidojās.
Otra būtiskā izmaiņa ir neapliekamā minimuma palielināšana pensionāriem līdz 1000 eiro mēnesī no pagājušā gada 1. janvāra – tātad iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek iekasēts tikai no pensijām, kas pārsniedz 1000 eiro mēnesī, kādu ir nedaudz, vai arī gadījumos, kad pensijas saņēmējs turpina strādāt – tātad pensionāriem, kas saņem pensiju līdz 1000 eiro mēnesī, vairs nevar veidoties nodokļu pārmaksa un motivācijas iesniegt gada ienākumu deklarāciju vairs nav. Taču deklarāciju joprojām ir vērts iesniegt, ja pensionāram bijuši izdevumi veselības aprūpei vai izglītībai.
Savukārt deklarācija jāiesniedz obligāti tiem, kas veic kādu saimniecisko darbību, izīrē īpašumu, piemēram, dzīvokli vai guvis kādus citus ienākumus, piemēram, no investīcijām finanšu tirgos.
Trešā izmaiņa saistīta tieši ar izdevumiem par veselības aprūpi un izglītību, jo nedaudz palielinājusies summa, kuru var atgūt. Tāpat kā agrāk iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt attaisnoto izdevumu čekus un saņemt no valsts noteiktās maksimālās attaisnoto izdevumu summas 600 eiro apmērā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) sadaļu. Līdz šim IIN Latvijā bija 20% un attiecīgi maksimāli varēja saņemt atpakaļ piektdaļu no minētajiem 600 eiro – 120 eiro. No 2025. gada IIN likme Latvijā ir palielināta līdz 25,5% un maksimālā uz rokas atgūstamā summa palielinājusies no 120 eiro līdz 153 eiro.
