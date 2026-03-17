No visiem Latvijas iedzīvotājiem, raugoties pēc vecuma grupām, visvairāk vīriešu ir 37 gadu vecumā (kopā 15 238; 2025. gada dati), bet sieviešu visvairāk – 64 gadu vecumā (kopā 15 416).

2045. gadā būtu jāpanāk, lai šāds vīriešu skaits tiktu sasniegts 57 gadu vecumā, bet sieviešu – 84 gadu vecumā. Tāds ir mērķis, kuru martā valdības apstiprinātajam Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānam (2026.–2027.) redz Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs profesors Andrejs Ērglis.

Salīdzinot datus pa visām Eiropas Savienības valstīm, Latvijā mirstība no sirds un asinsvadu slimībām ir divas reizes augstāka nekā vidēji ES. Iedzīvotāju vecumā līdz 64 gadiem atšķirība ir pat trīs reizes – tā liecina "Eurostat" dati.

